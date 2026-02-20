Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios

La diputada Adriana Meza Argaluza, coordinadora del PRI, presentó la reforma de justicia cívica con enfoque de género.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Policías municipales y jueces cívicos de Querétaro deberán seguir protocolos obligatorios para actuar con enfoque de género y evitar la revictimización de mujeres, según la reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada por unanimidad en la Comisión de Administración y Justicia del Congreso local.

La iniciativa, que modifica la fracción VII del artículo 51 y adiciona un párrafo al artículo 133, aún debe ser votada por el pleno legislativo antes de entrar en vigor.

La reforma fue presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, y avalada con el respaldo de los diputados Guillermo Vega Guerrero, Enrique Correa Sada y Homero Barrera McDonald.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define las agresiones institucionales como actos u omisiones de servidores públicos que obstaculizan derechos mediante estereotipos o prácticas discriminatorias, un problema que esta modificación busca erradicar desde el ámbito de la justicia cívica municipal.

Meza Argaluza indicó que la iniciativa responde a una obligación constitucional derivada de los artículos 1° y 4° de la Carta Magna, así como a compromisos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Protocolos obligatorios en justicia cívica de Querétaro

"Legislar con perspectiva de género no es ideología, es justicia", enfatizó la legisladora ante los integrantes de la comisión. Sostuvo que las instituciones no son neutrales y que el poder punitivo del Estado debe ejercerse sin reproducir prácticas que vulneren los derechos de las mujeres, ya sean ofendidas o probables infractoras en procedimientos cívicos.

La diputada subrayó que la reforma propone algo concreto: que los cuerpos policiales municipales y los jueces cívicos cuenten con lineamientos claros que protejan la dignidad e integridad de las mujeres durante los procedimientos administrativos.

"No se pide trato preferencial, se pide trato justo", puntualizó Meza Argaluza al defender la iniciativa.

El dictamen aprobado en comisión deberá ser discutido y votado por el pleno del Congreso de Querétaro para su aprobación definitiva.

De ser avalado, los 18 municipios de la entidad estarán obligados a incorporar los protocolos de género en sus procedimientos de justicia cívica administrativa.

gobiernopoliticajusticialegislatura

Reciente

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028
San Juan del Río

Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026
Legislatura

2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.

Diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro aprueban implementación de justicia oral civil y familiar en distritos judiciales
Legislatura

Querétaro implementará justicia oral civil y familiar desde junio 2026

TSJ presenta plan de implementación gradual que inicia en San Juan del Río y culmina en distrito de Querétaro.