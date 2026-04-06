Transportistas de San Juan del Río descartan bloqueo en caseta de Palmillas

Transportistas locales se deslindaron del llamado nacional mientras la GN vigiló la caseta.

Caseta de cobro de Palmillas sobre la autopista México-Querétaro en San Juan del Río, con vialidad libre y presencia de Guardia Nacional

El flujo vehicular hacia la Ciudad de México y hacia Querétaro no registró interrupciones en el tramo de Palmillas durante el día.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de abril de 2025. —Transportistas con base en San Juan del Río descartaron sumarse al bloqueo convocado por agrupaciones nacionales del transporte de carga, y la caseta de Palmillas —ubicada sobre la autopista México-Querétaro— permaneció operando con normalidad en ambos sentidos durante la jornada.

La Guardia Nacional (GN) se mantuvo desplegada en las inmediaciones del punto como medida preventiva ante el llamado que circuló a nivel federal.

Elementos de la GN apostados en la zona confirmaron que seguían de cerca el desarrollo de las movilizaciones nacionales, aunque en el tramo local la situación no escaló.

Los carriles con dirección a la Ciudad de México y hacia la capital queretana registraron flujo continuo sin ningún tipo de interrupción, lo que descarta afectaciones al tránsito en este punto al menos durante el día de hoy.

El deslinde de los transportistas locales marca una distancia visible entre la postura de las agrupaciones de San Juan del Río y el llamado de paro que organizaciones de carga emitieron desde el ámbito nacional.

Hasta el momento, ninguna agrupación local ha emitido postura formal sobre si respaldará eventuales movilizaciones en fechas posteriores.

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