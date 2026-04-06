San Juan del Río, 6 de abril de 2025. —Transportistas con base en San Juan del Río descartaron sumarse al bloqueo convocado por agrupaciones nacionales del transporte de carga, y la caseta de Palmillas —ubicada sobre la autopista México-Querétaro— permaneció operando con normalidad en ambos sentidos durante la jornada.
La Guardia Nacional (GN) se mantuvo desplegada en las inmediaciones del punto como medida preventiva ante el llamado que circuló a nivel federal.
Elementos de la GN apostados en la zona confirmaron que seguían de cerca el desarrollo de las movilizaciones nacionales, aunque en el tramo local la situación no escaló.
Los carriles con dirección a la Ciudad de México y hacia la capital queretana registraron flujo continuo sin ningún tipo de interrupción, lo que descarta afectaciones al tránsito en este punto al menos durante el día de hoy.
El deslinde de los transportistas locales marca una distancia visible entre la postura de las agrupaciones de San Juan del Río y el llamado de paro que organizaciones de carga emitieron desde el ámbito nacional.
Hasta el momento, ninguna agrupación local ha emitido postura formal sobre si respaldará eventuales movilizaciones en fechas posteriores.