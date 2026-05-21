FGR acusa al Cártel de Sinaloa de financiar campañas en Morelos

Ocho municipios infiltrados y dos alcaldías intervenidas dentro del Operativo Enjambre coordinado por SSPC y FGR.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, durante mensaje sobre infiltración del Cártel de Sinaloa en municipios de Morelos

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, encabezó el posicionamiento institucional sobre la red criminal en Morelos.

Foto: Ernestina Godoy Ramos.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 21, 2026
Mariana Torres García

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México, 21 de mayo de 2026. — Ocho municipios morelenses penetrados, dos alcaldías intervenidas y seis funcionarios detenidos. Ese es el saldo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó al confirmar que el Cártel de Sinaloa financió campañas electorales de candidatos que hoy ocupan cargos en gobiernos municipales del estado de Morelos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, difundió la confirmación a través de su cuenta oficial de X y la respaldó con el posicionamiento institucional del vocero Ulises Lara López.

La estructura criminal habría operado mediante la combinación de dos mecanismos: aporte económico a campañas políticas e intimidación de actores contrarios. Las indagatorias corrieron a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan encabezan la lista de los al menos ocho ayuntamientos infiltrados, según el comunicado oficial. El caso Rocha Moya abierto en paralelo contra el gobernador con licencia de Sinaloa marca el segundo frente abierto en menos de un mes contra estructuras del mismo cártel.

"El grupo delictivo logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos", escribió Godoy Ramos.

La fiscal sumó a esa fórmula la intimidación contra actores políticos contrarios como segundo eje del esquema delictivo. El pronunciamiento llegó horas después del operativo coordinado entre la SSPC, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia, dentro del esquema federal denominado Operativo Enjambre, que en cinco entidades acumula 141 funcionarios detenidos según información de la propia FGR. El expediente conecta con la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra mandos sinaloenses.

Quiénes son los funcionarios detenidos en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció el desglose nominal en conferencia de prensa. Agustín Toledo Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, fue detenido bajo cargos de extorsión y vínculo con la célula criminal. Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, también quedó bajo custodia federal.

A la lista se sumaron Horacio Zavaleta Malacara, oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla, y Jonathan Espinoza Salinas, tesorero del mismo municipio. Ambos perfiles son señalados como pieza administrativa del enlace entre la estructura criminal y las cuentas municipales, según expuso la investigación FGR vinculada al circuito sinaloense.

Solo está pendiente la captura de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP, contra quien también se libró orden de aprehensión.

¿Quién es "El Barbas" y por qué Morelos?

Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", figura como operador regional del Cártel de Sinaloa en Morelos según los expedientes federales. Reportes citados por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal lo ubican llegando al estado durante la administración de Cuauhtémoc Blanco al frente de una alianza entre Gente Nueva, célula del Cártel del Pacífico, y la Unión Tepito. La alianza se quebró poco después y Araujo Bernard pasó a articular la estructura que la FGR documenta hoy, con presencia también identificada en Zacatecas y Baja California.

La acusación federal contra Rocha Moya marcó la apertura del segundo frente; el alcalde de Querétaro Felifer Macías Olvera había utilizado ese expediente días antes para contrastar la situación política de Sinaloa con la posición del gobierno queretano rumbo a 2027.

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