Querétaro, 20 de mayo de 2026. —La LXI Legislatura del Estado de Querétaro recibió este martes la terna que enviada por el gobernador Mauricio Kuri González para designar al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, una decisión que abre el primer relevo formal en la dependencia desde su creación y que confronta tres trayectorias profesionales con anclajes institucionales distintos: la propia Fiscalía Anticorrupción, el organismo de transparencia estatal y el Poder Judicial federal.

La propuesta llega un mes después de que Benjamín Vargas Salazar rindiera el informe final de su gestión de nueve años ante el mismo pleno, en la sesión solemne del 23 de abril donde reportó 220 millones de pesos recuperados en activos. Hasta el momento, la Mesa Directiva del Congreso no ha emitido el calendario de comparecencias ni el formato de la votación que definirá al sucesor.

La terna está integrada por Juan Manuel Martínez López, actual director de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Corrupción de la propia Fiscalía Anticorrupción saliente; María Elena Guadarrama Conejo, excomisionada de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (INFOQRO); y Carlos A. De Los Cobos Sepúlveda, exsecretario auxiliar de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Martínez López acumula 16 años en la procuración de justicia queretana y desde 2021 encabezó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la fiscalía saliente, donde se convirtió en el primer fiscal acusador especializado del estado en obtener la Certificación Internacional Antilavado de Dinero (CAMS) de la asociación ACAMS. Su trayectoria conecta directamente con el legado operativo de Vargas Salazar, particularmente en los 50 exfuncionarios vinculados a proceso reportados en enero por la dependencia.

Guadarrama Conejo, también egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, llega desde otro ángulo del sistema anticorrupción: fue integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Nacional de Transparencia, con perfil orientado a derechos humanos, archivística y rendición de cuentas. Participó en el diseño de la Ley estatal de Trata de Personas y de la primera Ley de Desaparición Forzada de Querétaro, esta última con asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De Los Cobos Sepúlveda es el perfil con mayor exposición federal de la terna. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, fue designado en 2015 por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal como presidente del Comité de Información y Protección de Datos Personales del CJF, donde articuló la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. También fungió como jefe de ponencia en el entonces Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), resolviendo asuntos de fiscalización federal.

Tres trayectorias, tres lecturas institucionales

La composición de la terna ofrece al Congreso queretano una decisión que no es solo técnica. El perfil interno garantiza continuidad operativa sobre las 400 carpetas abiertas que dejó Vargas Salazar; el perfil de transparencia abre la fiscalía hacia un enfoque vinculado al Sistema Estatal Anticorrupción; el perfil federal incorpora experiencia desde fuera del aparato local de procuración.

Kuri González sostuvo en el comunicado oficial que los tres perfiles cuentan con "la preparación, trayectoria y compromiso necesarios para asumir una responsabilidad de alta relevancia para la vida institucional de Querétaro". El gobernador agregó que respeta de forma absoluta la autonomía de la LXI Legislatura para deliberar y determinar la designación conforme al marco constitucional vigente.

¿Cuándo votará el Congreso queretano al nuevo fiscal anticorrupción?

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura no informó al cierre de esta redacción la fecha programada para las comparecencias de los tres aspirantes ni el día en que el pleno emitirá la votación. El procedimiento contempla evaluación curricular, exposición pública de cada perfil y selección por mayoría calificada del pleno legislativo, conforme a los artículos 30 bis y 30 ter de la Constitución Política del Estado.

La continuidad de las investigaciones contra exalcaldes, exsecretarios de ayuntamiento, jueces cívicos y elementos policiales que reportó la fiscalía saliente quedará condicionada a la velocidad con que el Congreso resuelva el relevo en las próximas semanas.