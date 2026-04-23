Juan Pablo Rangel entrega informe anual del TJA ante el Congreso de Querétaro

Magistrado presidente reporta incremento de cargas y resultados ante Mesa Directiva de Piedragil Ortiz.

Juan Pablo Rangel Contreras, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro, entrega informe anual ante la LXI Legislatura

Sesión Solemne de la LXI Legislatura donde se recibió el informe anual del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJA), Juan Pablo Rangel Contreras, entregó este jueves en Sesión Solemne el informe anual de actividades del órgano jurisdiccional ante la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, donde calificó a la justicia administrativa como "el termómetro de la salud democrática de la sociedad".

El acto se realizó en cumplimiento del artículo 34, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

La Mesa Directiva que recibió el documento está presidida por el morenista Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y se integra por las diputadas Juliana Rosario Hernández Quintanar, María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos. La entrega ocurre a tres semanas de que Piedragil asumiera la presidencia del Congreso estatal para el periodo abril-octubre 2026.

Antes de ceder la palabra al magistrado, Piedragil Ortiz pidió un minuto de silencio por las víctimas del accidente registrado este miércoles en la comunidad de La Muralla, en Amealco, donde un autobús de la línea Amealcenses dejó al menos nueve personas fallecidas según cifras del Centro Regulador de Urgencias Médicas. El presidente del Congreso extendió condolencias a las familias a nombre del Poder Legislativo.

Rangel Contreras dedicó parte del mensaje a explicar el sentido institucional de la labor del tribunal. Sostuvo que no se trata solo de resolver controversias entre particulares y autoridades, sino de garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los cauces de legalidad y respeto a la dignidad humana.

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El documento entregado, dijo, transparenta el esfuerzo de quienes integran el órgano y da cuenta del cumplimiento de su misión constitucional.

Resultados en sala superior y juzgados administrativos

El magistrado reportó que durante el periodo las secciones de la Sala Superior emitieron mil 275 acuerdos, a los que se sumaron 34 acuerdos dictados por la Cuarta Sección.

En la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas se emitieron 17 sentencias definitivas en juicios de nulidad y se resolvieron 22 casos de responsabilidad por faltas administrativas graves, de acuerdo con el balance presentado ante la Legislatura local.

En los juzgados administrativos, que constituyen la primera línea de contacto entre la ciudadanía y la justicia administrativa, se emitieron 19 mil 172 acuerdos y mil 871 sentencias durante el periodo reportado. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro opera como órgano jurisdiccional independiente con autonomía para dictar sus fallos y forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, de acuerdo con su ley orgánica.

¿Qué función cumple el TJA en el Sistema Estatal Anticorrupción?

La Sala Especializada desempeña un rol técnico en el combate a la corrupción al resolver casos de responsabilidad por faltas administrativas graves, mientras que la Sala Superior ejerce la función de control encargada de revisar la legalidad de las determinaciones de instancias inferiores.

"Este informe no es solo una compilación de actividades, es el testimonio de un tribunal que trabaja con apego irrestricto a la ley", afirmó Rangel Contreras al cierre de su mensaje.

Con la entrega del documento, Piedragil Ortiz declaró cumplido lo mandatado por el artículo 34, apartado A, de la Constitución estatal, en relación con los artículos 1 y 12, fracción Octava, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

La sesión cerró sin pronunciamientos adicionales de las bancadas, en un contexto donde la LXI Legislatura arrastra tensiones por la reforma al Poder Judicial aprobada el 27 de marzo pasado y cuya implementación marcará la elección de jueces y magistrados en 2027.

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