El movimiento legislativo ocurre nueve meses después de que el Poder Ejecutivo estatal formalizara su propia iniciativa de Ley de Bienestar Animal, presentada el 15 de julio de 2025 por el secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres y el entonces titular de Desarrollo Sustentable Marco Antonio del Prete Tercero.

Sesión de Comisiones Unidas con presencia del secretario de Gobierno, representantes municipales y colectivos animalistas rotativo.com.mx

Ese proyecto se suma ahora a otras tres propuestas dentro de un solo predictamen, según confirmó la diputada Claudia Díaz Gayou durante la sesión. El acumulado recoge el trabajo de más de 13 mesas con asociaciones, colectivos, el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas y representantes de los 18 ayuntamientos.

El cambio normativo es de fondo. La entidad opera actualmente bajo la Ley de Protección, Cuidado y Control Animal aprobada en julio de 2024 por la LX Legislatura, con más de 88 artículos derivados del antiguo capítulo ambiental.

La nueva ley que se dictamina sustituye ese andamiaje por un instrumento autónomo, con figuras jurídicas nuevas, sanciones propias y un Consejo de Bienestar Animal como órgano de vinculación entre gobierno y sociedad civil.

El predictamen incorpora definiciones que antes no existían en la legislación local. Contempla la figura de animal comunitario, animal de compañía y animal sinantrópico, además de conceptos como paseadores, hoteles, pensiones, personas benefactoras y tutores responsables.

Para el control poblacional de fauna callejera se propone un modelo de captura, esterilización, vacunación y retorno, alternativa al sacrificio como método de ajuste demográfico.

El diputado Enrique Correa planteó que el esquema debería acompañarse de una metodología institucional orientada a eliminar por completo la eutanasia como herramienta de control.





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Qué crea la nueva ley

El proyecto institucionaliza instancias que hoy operan de forma fragmentada. Contempla estandarizar los Centros de Bienestar Animal —su operación, facultades y responsabilidades—, crear el Padrón Estatal de Animales de Compañía, emitir una Política Estatal de Bienestar Animal como documento rector y establecer un registro estatal de personas físicas o morales que realicen actividades con animales.

A esto se suma un sistema de indicadores que sustentaría la toma de decisiones de política pública, un vacío que legisladores reconocieron durante la discusión.

La regulación abarca crianza, cuidado, comercialización, entrenamiento y tratamiento. Incluye prohibiciones de exhibición, sanciones por maltrato, multas, clausuras, revocación de licencias y decomiso de animales.

Correa subrayó que los ayuntamientos tienen hoy pocas herramientas para sancionar actos de crueldad y propuso separar en el Código Penal los conceptos de maltrato y crueldad animal, distinción que el texto actual no resuelve del todo.





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¿De dónde viene la presión social detrás de la ley?

El impulso político de la iniciativa no se entiende sin el caso Oli. La burrita preñada que fue quemada en Cadereyta y murió días después detonó la Ley Oli y marcó el punto de inflexión desde el cual el gobierno estatal aceleró el paquete de reformas.

El gobernador Mauricio Kuri González vinculó directamente ese expediente con el envío de la iniciativa del Ejecutivo. Desde entonces, organizaciones civiles como Seres Libres mantienen presencia permanente en el proceso legislativo.

El diputado Mauricio Cárdenas detalló que las 13 mesas de trabajo sirvieron también para atender los reglamentos municipales, analizando diferencias entre demarcaciones.

La diputada Perla Patricia Flores Suárez calificó la iniciativa como respuesta a "una ciudadanía cada vez más consciente y exigente", mientras que Luis Gerardo Ángeles Herrera reconoció que el texto "es perfectible" y seguirá siendo ajustado en comisión. Díaz Gayou pidió incorporar reglas sobre pirotecnia, tema ausente en el borrador actual.

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El secretario Gudiño Torres remarcó que la ley debe medirse por su implementación: "Su trascendencia estriba en las acciones que se generen y el compromiso de cada dependencia para su materialización".

El gobierno capital ya acumula 14,869 esterilizaciones y 6,411 microchips entregados durante la actual administración, cifra que marca el piso operativo con el que arrancaría la nueva ley si se aprueba. El presupuesto estatal para el despliegue, sin embargo, no ha sido precisado por el Ejecutivo. García Pérez anticipó que el proyecto podría llegar al Pleno "en los próximos meses".