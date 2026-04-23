Vargas Salazar cierra 9 años en Fiscalía Anticorrupción de Querétaro con 220 MDP recuperados

Vargas Salazar entrega 539 carpetas y 49 judicializaciones en su último ejercicio anual.

Benjamín Vargas Salazar rinde último informe como Fiscal Anticorrupción de Querétaro ante LXI Legislatura

Benjamín Vargas Salazar, primer titular de la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, cierra nueve años de gestión ante el pleno de la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. —La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Querétaro reportó 220 millones de pesos recuperados en activos, 75 sentencias condenatorias y 128 órdenes de aprehensión ejecutadas durante los nueve años de gestión de Benjamín Vargas Salazar, quien rindió este miércoles su último informe de actividades ante la LXI Legislatura del estado.

El funcionario se convirtió en el primer titular de una fiscalía anticorrupción en México en completar un periodo constitucional íntegro de nueve años, un dato que marca no solo un ciclo administrativo sino un precedente institucional que obliga al Congreso local a procesar una sucesión sin antecedente directo.

El periodo reportado de marzo de 2025 a febrero de 2026 cerró con 539 carpetas de investigación iniciadas, 49 casos judicializados y 58 personas vinculadas a proceso.

La cifra de recuperación patrimonial subió respecto a los 209 millones que Vargas Salazar reportó en abril de 2025 ante la misma Legislatura, según consta en la cobertura anterior de Rotativo sobre el informe 2024.

El salto de once millones en el último año coincidió con el fortalecimiento de la Unidad de Extinción de Dominio que el propio fiscal había anunciado como prioridad para el ejercicio saliente.

Los aseguramientos totales durante la gestión superaron los 296 millones de pesos, cifra que ubica a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro entre las pocas del país con resultados medibles en recuperación patrimonial derivada de delitos de corrupción.

La dependencia no precisó qué porcentaje de los 220 millones recuperados regresó efectivamente al erario estatal y cuánto permanece en proceso de reparación del daño, un dato que la dependencia había desglosado en informes anteriores.

Nueve años sin recomendaciones de derechos humanos y el peso del precedente

Vargas Salazar subrayó ante el pleno que durante los nueve años de gestión la Fiscalía Anticorrupción no recibió ninguna recomendación en materia de derechos humanos, una característica que el funcionario atribuyó a la profesionalización y a la certificación total en control de confianza del personal adscrito.

La institución también impulsó lineamientos para operaciones encubiertas y entregas vigiladas publicados en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, un marco normativo que antes no existía en la entidad.

La gestión saliente acumuló reconocimientos que el fiscal citó como parte de su legado institucional: el primer lugar en el eje de ausencia de corrupción del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project durante seis años consecutivos, y la primera posición en el ranking nacional por eficiencia en obtención de sentencias condenatorias elaborado por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Benjam\u00edn Vargas Salazar rinde \u00faltimo informe como Fiscal Anticorrupci\u00f3n de Quer\u00e9taro ante LXI Legislatura La Fiscalía Anticorrupción reportó 220 millones de pesos recuperados en activos durante la gestión de nueve años que concluye este año.

La profesionalización también derivó en cursos impartidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Lavado de Dinero de Estados Unidos.

¿Qué pasa con la sucesión del fiscal anticorrupción en Querétaro?

El cierre del periodo abre un proceso que el Congreso local no ha resuelto con antecedentes prácticos. En octubre de 2024, el diputado de Morena Arturo Maximiliano García presentó una iniciativa de reforma constitucional para regular la salida anticipada y la sucesión del fiscal anticorrupción, cuyo estatus procesal la dependencia no precisó durante la sesión solemne.

La iniciativa buscaba cerrar vacíos legales ante ausencias absolutas, pero el caso actual no es ausencia anticipada sino conclusión natural del periodo, escenario que la Constitución estatal sí regula pero que nunca había operado en la práctica.

¿Cuántas investigaciones quedan abiertas al cierre de la gestión?

La Fiscalía Anticorrupción mantiene cerca de 400 carpetas de investigación en distintas fases del proceso legal, según reportó la propia dependencia en enero de 2026 al anunciar 50 exfuncionarios vinculados a proceso durante el último año. Entre los cargos de las personas procesadas a lo largo de la gestión figuran expresidentes municipales, exsecretarios de ayuntamiento, jueces cívicos, policías municipales y estatales, así como particulares involucrados en cohecho en flagrancia.

El caso con mayor peso mediático durante la gestión fue la detención de José Carmen Mendieta, exalcalde de Corregidora entre 2009 y 2012, por el presunto delito de peculado, consignada en octubre de 2024.

El fiscal saliente afirmó que el combate a la corrupción es tarea permanente y que la institución queda consolidada para continuar operando bajo los estándares fijados durante la gestión.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro no informó al momento de la redacción la fecha prevista para el inicio del proceso de designación del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, ni los criterios que la Mesa Directiva de la LXI Legislatura aplicará para recibir perfiles.

La continuidad operativa de las 400 carpetas abiertas, de las investigaciones en curso contra funcionarios de alto nivel y del seguimiento a los aseguramientos patrimoniales dependerá de cómo el Congreso local resuelva la sucesión en los próximos meses.


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