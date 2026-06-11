Rehabilitan cuatro calles de la zona Oriente en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal y la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) rehabilitan cuatro vialidades de la zona Oriente de San Juan del Río, en una intervención que suma más de 2,680 metros lineales de repavimentación.

El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

Los trabajos comprenden las calles Veracruz, Guadalupe Victoria, Uruguay y la avenida Gandhi, distribuidas en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recorrió las obras junto con la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, y la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro.

El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

¿Qué calles rehabilitan en San Juan del Río?

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, responsable de las labores en coordinación con la CEI, detalló el reparto del trabajo por vialidad: cerca de 250 metros lineales en Veracruz, 470 en Guadalupe Victoria, más de 280 en Uruguay y alrededor de 1,670 en la avenida Gandhi, el tramo de mayor longitud del paquete.

El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

El esquema divide responsabilidades entre los dos órdenes de gobierno. El municipio aporta el material asfáltico y el estado suma el equipo pesado para su aplicación.

El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

“Nosotros los sanjuanenses ponemos el asfalto (...) y tenemos el apoyo de la Comisión Estatal de Infraestructura”, explicó Cabrera Valencia durante la supervisión, donde describió el respaldo estatal como un “tren de tiro”, un agrupamiento de maquinaria que opera durante la semana de intervención.

Beneficios para la zona Oriente

El alcalde Roberto Cabrera Valencia supervisó los trabajos de repavimentación junto con la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, en la zona Oriente. rotativo.com.mx

La repavimentación apunta a mejorar la movilidad de quienes habitan y transitan por las calles intervenidas, además de facilitar el traslado de mercancías hacia distintos puntos de la demarcación. La zona Oriente concentra actividad económica y conecta con vías que enlazan otros sectores del municipio.

El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

De las cuatro vialidades, la avenida Gandhi concentra más del 60% de los metros lineales del programa, lo que la convierte en el eje principal de esta etapa de repavimentación en la zona Oriente.