Rehabilitan cuatro calles de la zona Oriente en San Juan del Río

La intervención abarca Veracruz, Guadalupe Victoria, Uruguay y la avenida Gandhi, con asfalto municipal y maquinaria que aporta la Comisión Estatal de Infraestructura.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del Río durante la rehabilitación municipal.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia supervisó los trabajos de repavimentación junto con la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, en la zona Oriente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal y la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) rehabilitan cuatro vialidades de la zona Oriente de San Juan del Río, en una intervención que suma más de 2,680 metros lineales de repavimentación.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

Los trabajos comprenden las calles Veracruz, Guadalupe Victoria, Uruguay y la avenida Gandhi, distribuidas en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recorrió las obras junto con la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, y la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

¿Qué calles rehabilitan en San Juan del Río?

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, responsable de las labores en coordinación con la CEI, detalló el reparto del trabajo por vialidad: cerca de 250 metros lineales en Veracruz, 470 en Guadalupe Victoria, más de 280 en Uruguay y alrededor de 1,670 en la avenida Gandhi, el tramo de mayor longitud del paquete.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

El esquema divide responsabilidades entre los dos órdenes de gobierno. El municipio aporta el material asfáltico y el estado suma el equipo pesado para su aplicación.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

“Nosotros los sanjuanenses ponemos el asfalto (...) y tenemos el apoyo de la Comisión Estatal de Infraestructura”, explicó Cabrera Valencia durante la supervisión, donde describió el respaldo estatal como un “tren de tiro”, un agrupamiento de maquinaria que opera durante la semana de intervención.

Beneficios para la zona Oriente

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia supervisó los trabajos de repavimentación junto con la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, en la zona Oriente. rotativo.com.mx

La repavimentación apunta a mejorar la movilidad de quienes habitan y transitan por las calles intervenidas, además de facilitar el traslado de mercancías hacia distintos puntos de la demarcación. La zona Oriente concentra actividad económica y conecta con vías que enlazan otros sectores del municipio.

Maquinaria y cuadrilla aplican asfalto en una vialidad de la zona Oriente de San Juan del R\u00edo durante la rehabilitaci\u00f3n municipal. El paquete abarca las calles Veracruz, Guadalupe Victoria y Uruguay, además de la avenida Gandhi, en los sectores de Banthí, La Floresta y La Peña. rotativo.com.mx

De las cuatro vialidades, la avenida Gandhi concentra más del 60% de los metros lineales del programa, lo que la convierte en el eje principal de esta etapa de repavimentación en la zona Oriente.

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