Gobierno desliga las renuncias de notarías de las sanciones por quejas en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, separó las renuncias de notarías en Querétaro del proceso de revisión y sanción que la dependencia abrió por quejas ciudadanas. Seis fedatarios dejaron el cargo de forma voluntaria, afirmó, y los ocho relevos siguieron el procedimiento que marca la ley.

El funcionario respondió a los señalamientos de la dirigencia estatal de Morena y de diputados del partido, que a inicio de semana cuestionaron el momento de los nombramientos. Para el secretario, las designaciones y las sanciones son asuntos distintos.

Las ocho notarías vacantes se explican por dos causas, según la Secretaría de Gobierno: seis renuncias presentadas ante el Ejecutivo y dos fallecimientos de titulares. Cada plaza se cubrió mediante una convocatoria pública y un examen aplicado por un grupo colegiado.

¿Por qué renunciaron los notarios en Querétaro?

Gudiño Torres sostuvo que los seis relevos no guardan relación con los procesos de revisión y sanción que la Dirección de Gobierno inició tras las quejas ciudadanas. La presentación de la renuncia, señaló, es un derecho de cada titular y, una vez que la notaría queda vacante, el gobierno debe abrir una nueva designación.

¿Qué requisitos se piden para ser notario en Querétaro?

El proceso arranca cuando la vacante se declara y se publica en La Sombra de Arteaga, el periódico oficial del estado. A partir de ahí, cada aspirante presenta una solicitud formal ante la Secretaría de Gobierno y debe reunir varios requisitos de ley: ser abogado, residir en el municipio o en el estado de Querétaro, acreditar un curso en materia notarial y sumar cinco años de ejercicio profesional.

Una vez aceptadas las solicitudes, un grupo colegiado evalúa a los candidatos mediante un examen. Ese órgano no depende solo del gobierno estatal: lo integran un representante del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial, uno del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y dos notarios más, designados para calificar el conocimiento de los postulantes.

"Los ocho cumplieron con todos los requisitos como marca la ley", afirmó.

El funcionario también rechazó que la iniciativa anunciada el fin de semana por el gobernador Mauricio Kuri González —para sancionar a quienes recluten, financien, capaciten o utilicen a menores de edad en actividades delictivas— funcione como cortina de humo frente a los nombramientos, como lo planteó Morena.

"Las designaciones se hicieron conforme a derecho, fueron públicas tan así que estuvo en todos los medios. Me parece que son dos temas totalmente diferentes", aseguró.

Tres notarías sancionadas y más quejas en revisión

Hasta ahora, la Secretaría de Gobierno ha sancionado a los titulares de las notarías 7, 20 y 21, dentro de la revisión que el Ejecutivo abrió por irregularidades. El secretario adelantó que el área jurídica de la Dirección de Gobierno analiza nuevas inconformidades y emitirá las resoluciones que correspondan.

El proceso responde a las quejas ciudadanas por trámites detenidos y entregas pendientes registradas ante la dependencia estatal.

"Seguiremos inspeccionando, seguiremos atentos a que se dé cumplimiento al ejercicio que hacen de la fe pública", agregó el secretario sobre la continuidad de las inspecciones.