Condenan a 35 años a César "N" por homicidio calificado en Mompaní

La Fiscalía estatal acreditó que el agresor utilizó una camioneta para atropellar de forma intencional al hombre, quien murió por las lesiones.

Sala de un tribunal de Querétaro durante la lectura de una sentencia por homicidio calificado cometido en Mompaní.

Un tribunal del municipio de Querétaro dictó 35 años de prisión contra el responsable del homicidio cometido en Mompaní.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- Un tribunal sentenció a 35 años de prisión a César "N" por el homicidio calificado de un hombre en la comunidad de Mompaní, en el municipio de Querétaro, tras un proceso en el que la Fiscalía General del Estado acreditó su responsabilidad penal.

El caso se originó el 13 de noviembre de 2024. Ese día, la víctima y el ahora sentenciado sostuvieron una discusión y, momentos después, César "N" condujo una camioneta para atropellarlo. El hombre murió a causa de las lesiones.

La pena no se limitó a la prisión. La autoridad judicial sumó 625 días multa y ordenó la reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas, un concepto que abarca la indemnización por la muerte, los gastos funerarios y el daño moral.

¿Cuántos años de prisión recibió por el homicidio en Mompaní?

La condena quedó fijada en 35 años, una de las penas que el Código Penal contempla para el homicidio calificado en la entidad. El fallo se inscribe en una serie de resoluciones recientes de la Fiscalía estatal, como la sentencia de 93 años por un doble homicidio Satélite y la condena de 90 años contra dos hermanos por el homicidio de policías en Lomas de Casa Blanca.

Durante el juicio, la representación social presentó los datos de prueba que sostuvieron la acusación. Con ese material, el juzgador emitió el fallo condenatorio por homicidio calificado.

La reparación del daño y las medidas accesorias

La fijación de un monto individualizado para cada víctima indirecta repite un criterio que la justicia queretana ha seguido en otros casos, como la condena a siete personas por una golpiza mortal anexo en un centro de rehabilitación del municipio.

El tribunal completó la resolución con la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado y una amonestación en privado.

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