Condenan a 35 años a César "N" por homicidio calificado en Mompaní

Querétaro, 12 de junio de 2026.- Un tribunal sentenció a 35 años de prisión a César "N" por el homicidio calificado de un hombre en la comunidad de Mompaní, en el municipio de Querétaro, tras un proceso en el que la Fiscalía General del Estado acreditó su responsabilidad penal.
El caso se originó el 13 de noviembre de 2024. Ese día, la víctima y el ahora sentenciado sostuvieron una discusión y, momentos después, César "N" condujo una camioneta para atropellarlo. El hombre murió a causa de las lesiones.
La pena no se limitó a la prisión. La autoridad judicial sumó 625 días multa y ordenó la reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas, un concepto que abarca la indemnización por la muerte, los gastos funerarios y el daño moral.
¿Cuántos años de prisión recibió por el homicidio en Mompaní?
La condena quedó fijada en 35 años, una de las penas que el Código Penal contempla para el homicidio calificado en la entidad. El fallo se inscribe en una serie de resoluciones recientes de la Fiscalía estatal, como la sentencia de 93 años por un doble homicidio Satélite y la condena de 90 años contra dos hermanos por el homicidio de policías en Lomas de Casa Blanca.
Durante el juicio, la representación social presentó los datos de prueba que sostuvieron la acusación. Con ese material, el juzgador emitió el fallo condenatorio por homicidio calificado.
La reparación del daño y las medidas accesorias
La fijación de un monto individualizado para cada víctima indirecta repite un criterio que la justicia queretana ha seguido en otros casos, como la condena a siete personas por una golpiza mortal anexo en un centro de rehabilitación del municipio.
El tribunal completó la resolución con la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado y una amonestación en privado.