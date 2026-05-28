Sentencian a 93 años de prisión a dos hombres por doble homicidio en colonia Satélite

Querétaro, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- Marco Antonio "N" y Vidal "N", alias "Alien", fueron sentenciados a 93 años de prisión cada uno por dos homicidios calificados y un homicidio calificado en grado de tentativa, tras un ataque armado registrado en la colonia Satélite, en el municipio de Querétaro.
La pena la dictó la autoridad judicial el pasado 11 de mayo, según el fallo obtenido por la Fiscalía General del Estado. Cada condena se integra por 35 años por cada homicidio calificado y 23 años por la tentativa, lo que suma 186 años entre ambos responsables.
¿Cómo ocurrió el ataque?
De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas convivían en un domicilio de la calle Ónix. Una de ellas permanecía dentro del inmueble, mientras otras dos se encontraban al frente, en la vía pública, reparando un vehículo cuando fueron sorprendidas.
Los responsables llegaron al sitio armados y dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo, para después huir del lugar.
Detención coordinada entre corporaciones
El esclarecimiento de los hechos derivó del trabajo de la Policía de Investigación del Delito, que identificó a los responsables. Su captura se concretó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la de Corregidora.
Vidal "N", alias "Alien", figuraba además como objetivo prioritario para la institución de procuración de justicia.
Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad impuso multas a cada uno, el pago conjunto de la reparación del daño, la suspensión de derechos políticos y civiles, y amonestación en privado.