Sentencian a 93 años de prisión a dos hombres por doble homicidio en colonia Satélite

La autoridad judicial los halló responsables de dos homicidios calificados y una tentativa tras un ataque armado contra víctimas que reparaban un vehículo.

Edificio de la Fiscalía General del Estado de Querétaro donde se informó sobre la sentencia por homicidio.

Uno de los sentenciados era considerado objetivo prioritario y fue detenido en coordinación con corporaciones municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- Marco Antonio "N" y Vidal "N", alias "Alien", fueron sentenciados a 93 años de prisión cada uno por dos homicidios calificados y un homicidio calificado en grado de tentativa, tras un ataque armado registrado en la colonia Satélite, en el municipio de Querétaro.

La pena la dictó la autoridad judicial el pasado 11 de mayo, según el fallo obtenido por la Fiscalía General del Estado. Cada condena se integra por 35 años por cada homicidio calificado y 23 años por la tentativa, lo que suma 186 años entre ambos responsables.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas convivían en un domicilio de la calle Ónix. Una de ellas permanecía dentro del inmueble, mientras otras dos se encontraban al frente, en la vía pública, reparando un vehículo cuando fueron sorprendidas.

Los responsables llegaron al sitio armados y dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo, para después huir del lugar.

Detención coordinada entre corporaciones

El esclarecimiento de los hechos derivó del trabajo de la Policía de Investigación del Delito, que identificó a los responsables. Su captura se concretó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la de Corregidora.

Vidal "N", alias "Alien", figuraba además como objetivo prioritario para la institución de procuración de justicia.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad impuso multas a cada uno, el pago conjunto de la reparación del daño, la suspensión de derechos políticos y civiles, y amonestación en privado.

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