Querétaro Capital alista primera boda colectiva el 28 de junio en Estadio Corregidora

Querétaro, Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro realizará su primera boda colectiva el 28 de junio en el Estadio Corregidora. El trámite civil completo cuesta $264 pesos e incluye fiesta, baile, gastronomía y show para las parejas participantes, anunció el alcalde Felifer Macías Olvera.
"Aprovechen este espacio de las bodas colectivas, donde tiene costo de 264 pesos nada más todo el trámite civil. Y nosotros les vamos a hacer el 28 de junio en el Estadio Corregidora fiesta, baile, gastronomía y un show", explicó el edil capitalino.
Primera edición de la administración
La actividad es la primera boda colectiva organizada bajo la administración de Macías Olvera. El alcalde anticipó que el evento se convertirá en una actividad recurrente durante el resto del año, sin precisar la fecha de la siguiente edición.
"Yo creo que va a ser ya una actividad recurrente en lo que quede el año", precisó el edil.
Convocatoria abierta
La Dirección de Registro Civil del municipio, a cargo de Fernanda Padilla, emitirá un comunicado adicional con los detalles de inscripción. El alcalde no precisó el número estimado de parejas participantes y refirió a la directora para el dato exacto.
El paquete ofrecido por el municipio busca convertir el trámite civil en una experiencia social completa para las parejas, con el Estadio Corregidora como sede del primer evento masivo de este tipo en la capital queretana.