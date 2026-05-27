Querétaro Capital alista primera boda colectiva el 28 de junio en Estadio Corregidora

El municipio cobrará 264 pesos por el trámite civil completo y ofrecerá fiesta, baile, gastronomía y show a las parejas participantes.

Alcalde Felifer Macías Olvera anuncia primera boda colectiva en el Estadio Corregidora de Querétaro

La Dirección de Registro Civil emitirá comunicado adicional con detalles de inscripción para parejas interesadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro realizará su primera boda colectiva el 28 de junio en el Estadio Corregidora. El trámite civil completo cuesta $264 pesos e incluye fiesta, baile, gastronomía y show para las parejas participantes, anunció el alcalde Felifer Macías Olvera.

"Aprovechen este espacio de las bodas colectivas, donde tiene costo de 264 pesos nada más todo el trámite civil. Y nosotros les vamos a hacer el 28 de junio en el Estadio Corregidora fiesta, baile, gastronomía y un show", explicó el edil capitalino.

Primera edición de la administración

La actividad es la primera boda colectiva organizada bajo la administración de Macías Olvera. El alcalde anticipó que el evento se convertirá en una actividad recurrente durante el resto del año, sin precisar la fecha de la siguiente edición.

"Yo creo que va a ser ya una actividad recurrente en lo que quede el año", precisó el edil.

Convocatoria abierta

La Dirección de Registro Civil del municipio, a cargo de Fernanda Padilla, emitirá un comunicado adicional con los detalles de inscripción. El alcalde no precisó el número estimado de parejas participantes y refirió a la directora para el dato exacto.

El paquete ofrecido por el municipio busca convertir el trámite civil en una experiencia social completa para las parejas, con el Estadio Corregidora como sede del primer evento masivo de este tipo en la capital queretana.

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