Edén Muñoz abre el Palenque musical de la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Edén Muñoz abrirá el Palenque musical de la Feria San Juan del Río 2026 con dos noches consecutivas, el jueves 18 y el viernes 19 de junio, dentro del recinto que el patronato reconvirtió a escenario de conciertos sin peleas de gallos.
El cartel suma a los Alemeños de la Sierra el viernes 26 de junio con la gira La Terapia y a Marca Registrada el sábado 27. Un artista sorpresa pendiente cerrará la programación.
Las cuatro presentaciones del recinto arrancan a las 24:00 horas, según el cartel oficial difundido por el patronato organizador. El boleto del Palenque incluye el acceso al recinto ferial sin pago adicional, esquema que iguala las condiciones de los espectáculos de la Plaza de Toros.
Los costos de los boletos no fueron precisados durante la rueda de prensa del lunes en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
La conversión del Palenque a escenario musical sin gallos fue decisión del cabildo sanjuanense durante la edición previa.
La determinación se acompañó del dictamen contra apología del delito con multas de hasta 1.17 millones de pesos para presentaciones con corridos tumbados, marco normativo bajo el cual operará la cartelera del 2026.
Cartelera del Palenque Feria San Juan del Río 2026
Fecha
Artista
Gira
Jueves 18 de junio
Edén Muñoz
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Viernes 19 de junio
Edén Muñoz
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Viernes 26 de junio
Alemeños de la Sierra
La Terapia Tour 2026
Sábado 27 de junio
Marca Registrada
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Domingo (por confirmar)
Artista sorpresa
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Fuente: Patronato Feria San Juan del Río 2026.
¿Cuándo y dónde se compran los boletos del Palenque?
La venta operará bajo dos modalidades, en línea y de manera física, con apertura proyectada antes del viernes 29 de mayo, según anunció el patronato durante la conferencia.
El espacio físico de venta del año anterior funcionó en Plaza Guarnica; el municipio confirmará la sede del 2026 en el mismo lapso. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recordó que la reconversión del Palenque arrancó como decisión política y administrativa desde la edición anterior.
El Palenque complementa la programación cultural del Teatro Expositor encabezado por Gloria Trevi el 26 de junio y los tres conciertos gratuitos del Jardín Independencia con Yuri, Edith Márquez y Matute. Los doce días de feria patronal correrán del 18 al 30 de junio, con celebración del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río en el centro de la edición.