Edén Muñoz abre el Palenque musical de la Feria San Juan del Río 2026

El recinto sin peleas de gallos sumará tres artistas confirmados y uno sorpresa pendiente.

Palenque Edén Muñoz Alemeños Marca Registrada Feria San Juan del Río 2026 cartelera

El Palenque musical de la Feria San Juan del Río 2026 opera por segundo año sin peleas de gallos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Edén Muñoz abrirá el Palenque musical de la Feria San Juan del Río 2026 con dos noches consecutivas, el jueves 18 y el viernes 19 de junio, dentro del recinto que el patronato reconvirtió a escenario de conciertos sin peleas de gallos.

El cartel suma a los Alemeños de la Sierra el viernes 26 de junio con la gira La Terapia y a Marca Registrada el sábado 27. Un artista sorpresa pendiente cerrará la programación.

Las cuatro presentaciones del recinto arrancan a las 24:00 horas, según el cartel oficial difundido por el patronato organizador. El boleto del Palenque incluye el acceso al recinto ferial sin pago adicional, esquema que iguala las condiciones de los espectáculos de la Plaza de Toros.

Los costos de los boletos no fueron precisados durante la rueda de prensa del lunes en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La conversión del Palenque a escenario musical sin gallos fue decisión del cabildo sanjuanense durante la edición previa.

La determinación se acompañó del dictamen contra apología del delito con multas de hasta 1.17 millones de pesos para presentaciones con corridos tumbados, marco normativo bajo el cual operará la cartelera del 2026.

Cartelera del Palenque Feria San Juan del Río 2026

Fecha

Artista

Gira

Jueves 18 de junio

Edén Muñoz

---

Viernes 19 de junio

Edén Muñoz

---

Viernes 26 de junio

Alemeños de la Sierra

La Terapia Tour 2026

Sábado 27 de junio

Marca Registrada

---

Domingo (por confirmar)

Artista sorpresa

---

Fuente: Patronato Feria San Juan del Río 2026.

¿Cuándo y dónde se compran los boletos del Palenque?

La venta operará bajo dos modalidades, en línea y de manera física, con apertura proyectada antes del viernes 29 de mayo, según anunció el patronato durante la conferencia.

El espacio físico de venta del año anterior funcionó en Plaza Guarnica; el municipio confirmará la sede del 2026 en el mismo lapso. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recordó que la reconversión del Palenque arrancó como decisión política y administrativa desde la edición anterior.

El Palenque complementa la programación cultural del Teatro Expositor encabezado por Gloria Trevi el 26 de junio y los tres conciertos gratuitos del Jardín Independencia con Yuri, Edith Márquez y Matute. Los doce días de feria patronal correrán del 18 al 30 de junio, con celebración del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río en el centro de la edición.

feria san juanentretenimientomusica

Reciente

Autobús del sistema Qrobus circulando por una avenida de Querétaro durante operación regular del servicio.
Querétaro

Qrobus, segundo nacional en satisfacción

La AMEQ reportó que el sistema queretano subió 22 posiciones en la medición del INEGI sobre transporte público urbano.

Abogadas del nuevo Centro Regional de Representación Legal para mujeres en Secuco San Juan del Río durante la ceremonia inaugural.
San Juan del Río

Abogada gratis para mujeres en SJR

El Centro Regional en Secuco ofrece representación gratuita en juicios de violencia familiar, divorcio y pensión alimenticia.

Sonia Rocha y Judith Ortiz Monroy presiden inauguración conjunta del Centro Regional de Representación Legal en San Juan del Río.
San Juan del Río

Mancuerna estatal-municipal por mujeres

La secretaria estatal relató la gestión política que permitió abrir un Centro Regional de Representación Legal en SJR.

Sonia Rocha Acosta presenta balance de servicios legales de la Secretaría de las Mujeres durante inauguración en San Juan del Río.
San Juan del Río

Querétaro gana mayoría de demandas

Sonia Rocha Acosta reveló que el sur del estado concentra una de cada cinco demandas representadas por la dependencia.