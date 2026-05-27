Cuernos Chuecos pisará dos veces el ruedo de la Feria San Juan del Río 2026

El espectáculo de rodeo profesional desplegará su Tour de Gladiador el 21 y el 28 de junio.

Cuernos Chuecos Tour de Gladiador Plaza de Toros Feria San Juan del Río 2026 dos fechas

El Circuito Wrangler trae 25 montas de toro estilo americano por función durante el Tour de Gladiador 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Veinticinco montas de toro estilo americano integrarán cada función del espectáculo Cuernos Chuecos en el ruedo de la Feria San Juan del Río 2026.

La empresa que dirige Rubén Pérez Reséndiz volverá al recinto ferial sanjuanense con dos fechas dominicales: el 21 y el 28 de junio en la Plaza de Toros del centro expositor, dentro del Circuito Wrangler bajo la denominación Tour de Gladiador.

"Somos gladiadores al final del día. A lo mejor todavía no nos enfrentamos a leones, pero son puros toros de 900 o 1000 kilos", planteó Pérez Reséndiz durante la presentación oficial del programa ferial.

El empresario, originario de Vizarrón, en el municipio queretano de Cadereyta, calificó las dos presentaciones sanjuanenses como parte de la temporada más exigente del circuito profesional, que opera ya en seis países.

Cristián, uno de los jinetes, de origen sanjuanense y campeón nacional de monta de toros, fue presentado como representante local del cartel. Pérez Reséndiz reservó un reconocimiento en la rueda de prensa para el competidor, a quien ubicó como prueba del semillero regional dentro del deporte.

Fechas y sede del Tour de Gladiador en San Juan del Río

Función

Fecha

Sede

Hora

Cuernos Chuecos 1

Domingo 21 de junio

Plaza de Toros, Recinto Ferial

Por confirmar

Cuernos Chuecos 2

Domingo 28 de junio

Plaza de Toros, Recinto Ferial

Por confirmar

Cuernos Chuecos Tour de Gladiador Plaza de Toros Feria San Juan del R\u00edo 2026 dos fechas El Circuito Wrangler trae 25 montas de toro estilo americano por función durante el Tour de Gladiador 2026. rotativo.com.mx

¿Dónde se compran los boletos para Cuernos Chuecos?

La taquilla operará bajo dos modalidades: venta en línea y punto físico, según anunció el patronato durante la rueda de prensa, sin precisar la plataforma digital ni la dirección del espacio comercial al cierre del anuncio.

Los costos definitivos se difundirán a través de las redes sociales oficiales del espectáculo, Cuernos Chuecos Fans en Facebook y @cuernoschuecosoficial en Instagram, en un plazo de uno a dos días. El boleto del Tour de Gladiador incluye acceso al recinto ferial sin pago adicional, junto con la entrada al Palenque sanjuanense.

El espectáculo se inserta en la lógica taurina que el alcalde Roberto Cabrera Valencia defendió durante la conferencia. San Juan del Río llegó a ser el municipio con mayor número de ganaderías bravas del país, recordó el munícipe, y por esa razón el cabildo aprobó también dos corridas de toros sin peleas de gallos durante el periodo ferial.

La Feria San Juan del Río 2026 abrirá cuatro días sin cobro de acceso al recinto ferial los lunes, martes y miércoles seleccionados del periodo, dentro de la programación de doce días que organiza directamente el municipio.

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