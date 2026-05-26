Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- Una imagen difundida en redes sociales por el equipo de Morena Querétaro coloca al ex titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, en la convocatoria que llama a la militancia a reunirse en Plaza de Armas del Centro Histórico de Querétaro este domingo 31 de mayo a las 09:30 horas, para presenciar de manera simultánea el informe de labores por el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



La fotografía promocional, identificada con la marca QuerétaroSN y el hashtag #QuerétaroSeTransforma, integra al sanjuanense junto a la mandataria federal en la pieza gráfica del evento.

La convocatoria coincide con la fecha en que Nieto Castillo deja formalmente la dirección del IMPI, según anunció el propio funcionario en mayo, cuando informó que solicitó separación del cargo a partir del 31 de mayo para inscribirse el 22 de junio como aspirante a la Coordinación de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro.

La presencia del exdirector federal en la imagen de convocatoria marca su primer acto público abierto en la entidad fuera ya de la estructura del gobierno federal y dentro de la disputa interna de Morena rumbo a la gubernatura 2027.

El formato del informe federal fue anunciado por Sheinbaum desde Teapa, Tabasco, el 24 de mayo, durante un acto de entrega de pensiones para adultos mayores. La mandataria explicó que en lugar de concentrar el evento en el Zócalo de la Ciudad de México, su mensaje se transmitirá de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades federativas. La decisión, según expuso, busca evitar traslados masivos a la capital y descentralizar el acto conmemorativo por los dos años del triunfo electoral del 2 de junio de 2024.

En Querétaro, la senadora Beatriz Robles confirmó el 25 de mayo la organización del acto estatal, en el que se prevé que militantes, simpatizantes y liderazgos políticos del movimiento se concentren en Plaza de Armas, espacio para el que se gestionan los permisos correspondientes.

La convocatoria sumó al alcalde de Querétaro capital queda lejos: la Plaza de Armas es sede del Palacio de Gobierno estatal, gobernado por el panista Mauricio Kuri González, lo que dota al acto morenista de carga simbólica frente a la cúpula panista que aspira a retener la entidad en 2027.

Convocatoria simultánea en las 32 entidades del país

La presidenta Sheinbaum señaló desde Tabasco que el informe se concentrará en la rendición de cuentas del segundo año de su administración y en el balance del proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"El próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del segundo piso de la Cuarta Transformación", expresó la mandataria. El evento del 31 de mayo opera como acto previo a esa fecha conmemorativa.

Para Morena Querétaro, la concentración se inscribe en la estrategia electoral del frente coaligado con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, alianza ratificada en San Juan del Río en febrero de este año por la comisionada nacional del PT, Valeria Flores, junto al diputado local Edgar Inzunza Ballesteros. El acuerdo nacional de las tres dirigencias se firmó el 28 de enero pasado.

¿Qué se sabe del acto del 31 de mayo en Querétaro?

La concentración local está programada para las 09:30 horas, con sede confirmada en Plaza de Armas, Centro Histórico de Santiago de Querétaro. La dirigencia estatal de Morena no ha precisado la lista de oradores que acompañarán la transmisión del mensaje presidencial, ni se ha mencionado el padrón estimado de asistencia. Se prevé que Nieto Castillo pronunciará algún mensaje propio en el acto.