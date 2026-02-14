San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. — La coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ratifica su alianza para las elecciones de 2027 en Querétaro, con el objetivo de ampliar su presencia en presidencias municipales y en el Congreso del estado.

La comisionada nacional del PT, Valeria Flores, confirmó el pacto durante una conferencia de prensa conjunta con el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros y el regidor Óscar Sandoval, celebrada este viernes en San Juan del Río.

El anuncio se sustenta en el acuerdo firmado el pasado 28 de enero entre las dirigencias nacionales del PT, Morena y el Partido Verde, donde se formalizó tanto el respaldo a la presidenta de la República como la coordinación organizativa para la alianza electoral de 2027. Flores señaló que en Querétaro la intención es replicar ese compromiso a nivel local.

"Para el 2027 estoy segura que va a haber unos resultados que favorecerán a la cuarta transformación también aquí en San Juan del Río", afirmó la comisionada nacional del PT, quien recordó que en las elecciones de 2024 la coalición obtuvo resultados favorables en el estado que, según su versión, no se respetaron en las negociaciones posteriores.

Valeria Flores también abordó logros recientes del PT a nivel nacional. La comisionada resaltó la aprobación por unanimidad de la reforma de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, votada el miércoles 11 de febrero en el Senado y promovida desde 2022 por la senadora Jovana Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Unidad en San Juan del Río, clave para la estrategia electoral en Querétaro

El regidor Óscar Sandoval reforzó el mensaje de cohesión al señalar que el trabajo conjunto entre los partidos aliados ha dado resultados concretos en el municipio.

"Llevamos muy buen avance, se han logrado muchas cosas al trabajar con la unidad y lo vamos a seguir haciendo", indicó Sandoval, quien forma parte de la estructura del PT en San Juan del Río y colabora de forma coordinada con la bancada de Morena en el Congreso.

Por su parte, el diputado Inzunza Ballesteros reconoció que la unidad entre las diferentes corrientes del movimiento será determinante para los resultados electorales.

El legislador mencionó que en San Juan del Río existen varios perfiles —hombres y mujeres— que ya levantan la mano para posibles candidaturas, y que la prioridad será construir acuerdos que fortalezcan al movimiento por encima de aspiraciones individuales.

La conferencia se realizó en un contexto de reacomodo político en el estado, donde Morena busca consolidar el terreno ganado en 2024, mientras el PT y el Verde apuestan por fortalecer su estructura propia.

Los tres partidos coincidieron en que la estrategia electoral en Querétaro para 2027 dependerá de la capacidad de mantener la coalición unida y cercana a la ciudadanía.