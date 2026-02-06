San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. —Expectación y temor se apoderaron de vecinos de al menos cinco colonias de San Juan del Río, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de diversas corporaciones, ejecutaron cateos simultáneos en busca de indicios relacionados con delitos contra la salud pública.
Las diligencias se derivaron de la detención de varios sujetos en la capital del estado, caso que ya es investigado por la dependencia.
El despliegue tomó por sorpresa a los habitantes de las zonas intervenidas. En la colonia México, elementos cerraron la calle Durango al paso vehicular y peatonal para realizar una de las diligencias, lo que provocó nerviosismo entre comerciantes y habitantes de la zona.
De forma casi simultánea, otro grupo de elementos de seguridad y de investigación se presentó en Bosques de San Juan, donde residentes describieron un cateo de gran magnitud con presencia de patrullas estatales y municipales.
El operativo Sinergia movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno en el municipio sanjuanense. rotativo.com.mx
La calle Río Galindo, esquina con Pánuco, en la colonia San Cayetano, fue otro de los puntos intervenidos. Vecinos del sector relataron que desde tiempo atrás percibían movimiento inusual en el inmueble cateado.
También en la calle Montes Pirineos, en la colonia Nuevo San Juan Sección Campestre, policías estatales bloquearon la vialidad para que elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaran las diligencias correspondientes.
Operativo Sinergia moviliza a tres niveles de gobierno en San Juan del Río
Las acciones forman parte del operativo Sinergia, que articula la participación de autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con información recabada, los agentes de investigación incorporarán los indicios obtenidos en cada inmueble a una carpeta de investigación previamente abierta por denuncia de delitos contra la salud pública.
Un quinto punto fue revisado en el poniente de la demarcación sanjuanense, aunque no se precisó la ubicación exacta, pero se dijo que las acciones se habían llevado a cabo en la zona norte, sur, oriente y centro de la Ciudad.