Cateos de Fiscalía generan alarma en colonias de San Juan del Río

Fiscalía asegura indicios contra la salud pública en operativo derivado de detenciones en Querétaro capital.

Policías de Investigación cierran calle durante cateos de Fiscalía por delitos contra la salud en San Juan del Río

El operativo Sinergia movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno en el municipio sanjuanense.

Foto: Rotativo
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. —Expectación y temor se apoderaron de vecinos de al menos cinco colonias de San Juan del Río, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de diversas corporaciones, ejecutaron cateos simultáneos en busca de indicios relacionados con delitos contra la salud pública.

Las diligencias se derivaron de la detención de varios sujetos en la capital del estado, caso que ya es investigado por la dependencia.

El despliegue tomó por sorpresa a los habitantes de las zonas intervenidas. En la colonia México, elementos cerraron la calle Durango al paso vehicular y peatonal para realizar una de las diligencias, lo que provocó nerviosismo entre comerciantes y habitantes de la zona.

De forma casi simultánea, otro grupo de elementos de seguridad y de investigación se presentó en Bosques de San Juan, donde residentes describieron un cateo de gran magnitud con presencia de patrullas estatales y municipales.

Polic\u00edas de Investigaci\u00f3n cierran calle durante cateos de Fiscal\u00eda por delitos contra la salud en San Juan del R\u00edo El operativo Sinergia movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno en el municipio sanjuanense. rotativo.com.mx

La calle Río Galindo, esquina con Pánuco, en la colonia San Cayetano, fue otro de los puntos intervenidos. Vecinos del sector relataron que desde tiempo atrás percibían movimiento inusual en el inmueble cateado.

También en la calle Montes Pirineos, en la colonia Nuevo San Juan Sección Campestre, policías estatales bloquearon la vialidad para que elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaran las diligencias correspondientes.

Operativo Sinergia moviliza a tres niveles de gobierno en San Juan del Río

Las acciones forman parte del operativo Sinergia, que articula la participación de autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con información recabada, los agentes de investigación incorporarán los indicios obtenidos en cada inmueble a una carpeta de investigación previamente abierta por denuncia de delitos contra la salud pública.

Un quinto punto fue revisado en el poniente de la demarcación sanjuanense, aunque no se precisó la ubicación exacta, pero se dijo que las acciones se habían llevado a cabo en la zona norte, sur, oriente y centro de la Ciudad.

gobierno seguridad operativo fiscalía

Reciente

Programa completo del 3er Festival de Literatura de San Juan del Río Querétaro del 11 al 14 de febrero de 2026
San Juan del Río

3er Festival de Literatura en San Juan del Río: programa completo

Dirección de Bellas Artes programa charlas, talleres y presentaciones de libros del 11 al 14 de febrero.

Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Querétaro junto a perros adiestrados
Querétaro

DIF Querétaro concluye taller de entrenamiento canino para adolescentes

DIF Municipal y NÄSCAA capacitan a adolescentes en entrenamiento canino como herramienta terapéutica y educativa.

Productores de Huimilpan reciben costales de maíz durante entrega emergente de la SEDEA en Querétaro
Municipios

Entregan 300 toneladas de maíz a productores afectados en Huimilpan

SEDEA dispersa maíz emergente a 935 familias con más de dos mil hectáreas afectadas por el clima.