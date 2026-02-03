San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que sostendrá reuniones de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Querétaro programada para el miércoles 5 de febrero.
La mandataria federal encabezará la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana en el Teatro de la República.
Kuri González indicó que la agenda está sujeta a las disposiciones de la Presidencia, aunque adelantó que espera abordar temas de infraestructura federal con la mandataria.
Entre los proyectos prioritarios mencionó el tren México-Querétaro, el distribuidor vial Los Patos y el libramiento poniente que conectaría por la zona de Jurica.
La visita de Sheinbaum a Querétaro contempla al menos dos actividades: la conferencia matutina que se realizará en la Zona Militar y el acto protocolario en el Teatro de la República al mediodía.
El gobierno estatal coordina el operativo de seguridad con la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Guardia Nacional.
Ampliación de carretera 57 y tren, temas prioritarios
El mandatario estatal señaló que mantiene presión sobre la ampliación de la carretera federal 57, tema que planteó a la presidenta durante su visita a San Juan del Río en diciembre pasado.
Precisó que corresponde a las autoridades federales informar sobre plazos de ejecución.
Respecto al avance del tren, Kuri González reconoció que las obras en la zona metropolitana se han manejado de forma ordenada, aunque expresó preocupación por las afectaciones en la colonia Los Héroes, donde se construirá la estación principal. Adelantó que será parte de las conversaciones con el gobierno federal.
El gobernador también reveló que existe un anuncio pendiente relacionado con la construcción de dos secundarias en San Juan del Río, derivado de conversaciones con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Indicó que prefiere que sea la federación quien dé a conocer los detalles.