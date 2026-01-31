San Juan del Río — 31 de enero de 2026. — Automovilistas que transitan por el bulevar Lomas del Pedregoso deberán utilizar vías alternas este fin de semana debido a trabajos de reencarpetamiento. El cierre abarca el tramo comprendido entre calle Mármol y calle Avoceta, afectando la circulación durante el viernes 30 y sábado 31 de enero en esta importante vialidad de la zona norte de San Juan del Río.

La Presidencia Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, ejecuta los trabajos en coordinación con Gobierno del Estado como parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura vial en el municipio. Estas obras forman parte del programa de reencarpetamiento que busca mejorar las condiciones de movilidad en diversas colonias.

Entre las vías alternas disponibles se encuentran la calle Monte Líbano hacia el norte y la avenida Luis Donaldo Colosio, que corre paralela al tramo afectado. También es posible utilizar el Circuito Montes Pirineos para rodear la zona de obras de pavimentación y conectar con otras arterias.

El bulevar Lomas del Pedregoso constituye una arteria importante que conecta colonias como Lomas del Pedregoso, Monte Sinaí y zonas cercanas al Hospital General. El cierre temporal busca garantizar la seguridad vial en San Juan del Río tanto para los trabajadores como para los automovilistas.

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus rutas con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado durante el fin de semana. Los trabajos de reencarpetamiento contribuyen a mejorar la movilidad y la seguridad de las familias sanjuanenses, según indicó el comunicado oficial.