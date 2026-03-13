Sinaloa, 13 de marzo de 2026. — Un arsenal que incluye armas largas, 900 cartuchos, siete artefactos explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal fue asegurado por fuerzas federales y estatales en la localidad de Acatitán, municipio de San Ignacio, luego de que presuntos integrantes de la delincuencia organizada agredieron a balazos a elementos del Ejército Mexicano durante reconocimientos terrestres en la zona.
San Ignacio, ubicado en la sierra sinaloense, ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad ante la presencia de grupos del crimen organizado que disputan el control territorial en la entidad.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el incidente como parte de las acciones coordinadas del Grupo Interinstitucional que opera en Sinaloa.
Arsenal decomisado que incluye armas largas, 18 cargadores y 900 cartuchos tras la agresión armada. Foto: Seguridad Pública Sinaloa.
Tras repeler la agresión, los militares localizaron en el sitio dos armas largas, 18 cargadores —uno de ellos tipo disco—, 900 cartuchos de diversos calibres, un vehículo modificado con blindaje artesanal y siete artefactos explosivos improvisados tipo niple de mecha lenta.
Personal militar especializado destruyó los explosivos directamente en el lugar del hallazgo por razones de seguridad.
Decomiso queda a cargo de la FGR
En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Arsenal decomisado que incluye armas largas, 18 cargadores y 900 cartuchos tras la agresión armada. Foto: Seguridad Pública Sinaloa.
El vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las diligencias correspondientes.
¿Qué tipo de explosivos fueron hallados en San Ignacio?
Los artefactos corresponden a dispositivos improvisados tipo niple de mecha lenta, un mecanismo rudimentario utilizado por grupos criminales en enfrentamientos y emboscadas. La destrucción en el punto de localización es protocolo estándar cuando el traslado representa riesgo para la población civil.
Las autoridades federales y estatales exhortaron a la ciudadanía a reportar situaciones de riesgo a través de la línea de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089.