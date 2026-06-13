Vinculan a proceso a 'Junior' por secuestro en Landa de Matamoros

El imputado fue detenido en San Luis Potosí, donde permanecía recluido por narcomenudeo, y enfrenta prisión preventiva por el plagio cometido en diciembre de 2024.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Querétaro durante el traslado de un imputado por secuestro.

La Fiscalía de Querétaro logró la vinculación a proceso de 'Junior' por el secuestro cometido en Landa de Matamoros en diciembre de 2024.

FOTO: FISCALIA QRO
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Domingo "N", alias "Junior", señalado como probable participante en el secuestro de un comerciante registrado en Landa de Matamoros en diciembre de 2024.

Un juez de control le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Con ello, "Junior" se convierte en la segunda persona procesada por estos hechos, después de la primera vinculación obtenida el año pasado.

El imputado fue ubicado en San Luis Potosí, donde ya permanecía recluido por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Personal ministerial cumplimentó ahí la orden de aprehensión vigente y lo puso a disposición de la autoridad judicial queretana.

¿Qué se sabe del secuestro en Landa de Matamoros?

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2024, cuando la víctima fue privada de su libertad en el área de cochera de su negocio, sobre la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, a la altura de la comunidad La Lagunita. La Unidad Especializada en Combate al Secuestro determinó que en el plagio intervinieron varias personas y fortaleció la carpeta con actos ministeriales, periciales y de análisis de información.

De acuerdo con la indagatoria, "Junior" conducía la camioneta empleada para llevar a la víctima hasta un inmueble de la comunidad El Zancudo, en Xilitla, ya en la vertiente potosina de la Sierra Gorda. El traslado entre dos estados convirtió el caso en un asunto de coordinación interestatal entre las fiscalías de Querétaro y San Luis Potosí.

¿Cuánto exigieron de rescate por el comerciante?

Durante el cautiverio, los responsables pidieron 10 millones de pesos a cambio de la liberación. El pago nunca se concretó y la víctima fue abandonada en la misma comunidad donde había permanecido retenida.

La detención se concretó por labores de inteligencia y el intercambio de información con autoridades potosinas, un esquema parecido al de la captura de un secuestrador del Edomex reclamado por otra entidad. El caso engrosa la lista de casos de secuestro que la dependencia estatal mantiene en proceso.

La investigación sigue abierta para identificar al resto de los implicados en el plagio de La Lagunita y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.

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