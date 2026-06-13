Vinculan a proceso a 'Junior' por secuestro en Landa de Matamoros

Querétaro, 13 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Domingo "N", alias "Junior", señalado como probable participante en el secuestro de un comerciante registrado en Landa de Matamoros en diciembre de 2024.
Un juez de control le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Con ello, "Junior" se convierte en la segunda persona procesada por estos hechos, después de la primera vinculación obtenida el año pasado.
El imputado fue ubicado en San Luis Potosí, donde ya permanecía recluido por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Personal ministerial cumplimentó ahí la orden de aprehensión vigente y lo puso a disposición de la autoridad judicial queretana.
¿Qué se sabe del secuestro en Landa de Matamoros?
Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2024, cuando la víctima fue privada de su libertad en el área de cochera de su negocio, sobre la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, a la altura de la comunidad La Lagunita. La Unidad Especializada en Combate al Secuestro determinó que en el plagio intervinieron varias personas y fortaleció la carpeta con actos ministeriales, periciales y de análisis de información.
De acuerdo con la indagatoria, "Junior" conducía la camioneta empleada para llevar a la víctima hasta un inmueble de la comunidad El Zancudo, en Xilitla, ya en la vertiente potosina de la Sierra Gorda. El traslado entre dos estados convirtió el caso en un asunto de coordinación interestatal entre las fiscalías de Querétaro y San Luis Potosí.
¿Cuánto exigieron de rescate por el comerciante?
Durante el cautiverio, los responsables pidieron 10 millones de pesos a cambio de la liberación. El pago nunca se concretó y la víctima fue abandonada en la misma comunidad donde había permanecido retenida.
La detención se concretó por labores de inteligencia y el intercambio de información con autoridades potosinas, un esquema parecido al de la captura de un secuestrador del Edomex reclamado por otra entidad. El caso engrosa la lista de casos de secuestro que la dependencia estatal mantiene en proceso.
La investigación sigue abierta para identificar al resto de los implicados en el plagio de La Lagunita y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.