Gobierno federal inicia pago de incentivos a más de 26 mil productores de maíz en Sinaloa

El esquema contempla 800 pesos por tonelada del gobierno federal y 400 pesos adicionales del gobierno estatal, más 500 pesos para financiamiento al cultivo; el plazo de registro se amplió hasta el 15 de agosto.

Manos de productora sostienen una tarjeta del Banco del Bienestar durante la entrega de incentivos a agricultoras y agricultores de maíz blanco en Sinaloa, ciclo Otoño-Invierno 2025-2026

AGRICULTURA informó que el pago de incentivos beneficiará directamente a más de 26 mil 800 productoras y productores de maíz blanco en Sinaloa, que sembraron 348 mil 045 hectáreas en el ciclo O-I 2025-2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 4 de agosto de 2026.-Los gobiernos federal y estatal iniciaron este martes la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para el pago de incentivos a más de 26 mil 800 productores de maíz blanco en Sinaloa, correspondientes al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026.

El monto total que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó alcanza cuatro mil 566 millones de pesos.

De acuerdo con la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, el esquema contempla tres componentes: 800 pesos por tonelada a cargo del gobierno federal, 400 pesos adicionales por tonelada del gobierno estatal y 500 pesos por tonelada destinados a gastos de financiamiento al cultivo.

López Gutiérrez precisó que el apoyo cubre 3.5 millones de toneladas de maíz blanco y 348 mil 045 hectáreas en la entidad.

La funcionaria también anunció que la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la primera etapa de entrega directa a 580 productores, con quienes se dio inicio al proceso formal de distribución de las tarjetas.

Bonilla Valverde señaló que este pago fue acordado antes de que concluyera formalmente el proceso de cosecha, en el marco del nuevo Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco.

Paralelamente, Alimentación para el Bienestar revisará y liquidará alrededor de 300 millones de pesos de adeudos a bodegas y centros de acopio de ciclos anteriores, con lo que, según informó la dependencia, no quedarán saldos pendientes con productores ni bodegas de periodos previos.

López Gutiérrez llamó a los productores que aún no se han registrado a realizar el trámite antes del 15 de agosto, fecha límite de la ventanilla, para recibir el incentivo mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La secretaria indicó que la producción total del ciclo fue de 3.5 millones de toneladas y que la contratación de esa cosecha quedó concretada en su totalidad, antes de que concluyera el proceso de siembra.

La soberanía alimentaria nacional ha sido un eje recurrente en la estrategia agropecuaria del gobierno federal, tal como lo reflejan los compromisos del Plan México hacia el sector primario.

gobierno agricultura sinaloa

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