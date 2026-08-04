Sinaloa, 4 de agosto de 2026.-Los gobiernos federal y estatal iniciaron este martes la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para el pago de incentivos a más de 26 mil 800 productores de maíz blanco en Sinaloa, correspondientes al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026.
El monto total que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó alcanza cuatro mil 566 millones de pesos.
De acuerdo con la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, el esquema contempla tres componentes: 800 pesos por tonelada a cargo del gobierno federal, 400 pesos adicionales por tonelada del gobierno estatal y 500 pesos por tonelada destinados a gastos de financiamiento al cultivo.
López Gutiérrez precisó que el apoyo cubre 3.5 millones de toneladas de maíz blanco y 348 mil 045 hectáreas en la entidad.
La funcionaria también anunció que la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la primera etapa de entrega directa a 580 productores, con quienes se dio inicio al proceso formal de distribución de las tarjetas.
Bonilla Valverde señaló que este pago fue acordado antes de que concluyera formalmente el proceso de cosecha, en el marco del nuevo Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco.
Paralelamente, Alimentación para el Bienestar revisará y liquidará alrededor de 300 millones de pesos de adeudos a bodegas y centros de acopio de ciclos anteriores, con lo que, según informó la dependencia, no quedarán saldos pendientes con productores ni bodegas de periodos previos.
López Gutiérrez llamó a los productores que aún no se han registrado a realizar el trámite antes del 15 de agosto, fecha límite de la ventanilla, para recibir el incentivo mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
La secretaria indicó que la producción total del ciclo fue de 3.5 millones de toneladas y que la contratación de esa cosecha quedó concretada en su totalidad, antes de que concluyera el proceso de siembra.
La soberanía alimentaria nacional ha sido un eje recurrente en la estrategia agropecuaria del gobierno federal, tal como lo reflejan los compromisos del Plan México hacia el sector primario.