Festival Culturas Afro en Los Pinos celebra danzas, cocina y arte afromexicano los días 15 y 16 de agosto

La Secretaría de Cultura y el Conapred presentan dos jornadas de entrada libre con danzas de la Costa Chica, tambores batá cubanos, documentales y la exposición de la artista plástica Julia López.

Integrante de la Danza de los Diablos durante una presentación escénica, una de las expresiones culturales afromexicanas que formarán parte del Festival Culturas Afro en Los Pinos.

Los Diablos de Cuajinicuilapa, Guerrero, y la Danza de los Diablos Rojos de Oaxaca integran el programa artístico del Festival "Culturas Afro en Los Pinos: Sabores y Saberes", dedicado a difundir el patrimonio cultural afromexicano.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.— Danzas de Cuajinicuilapa, tambores batá cubanos, gastronomía de la Costa Chica de Guerrero y una exposición de artes visuales conforman el programa del Festival "Culturas Afro en Los Pinos: Sabores y Saberes", que se realizará los días 15 y 16 de agosto, de 10 a 17 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, con entrada libre.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) organizan el encuentro en el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, conmemorado el 31 de agosto, para visibilizar las expresiones culturales de comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y de Yanga, Veracruz.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la secretaria Claudia Curiel de Icaza señaló que reconocer a las poblaciones afromexicanas es también visibilizar que su historia, sus saberes y sus luchas han sido fundamentales en la construcción del país.

Las Cocinas de Humo ofrecerán tamales, ceviche de tichinda, enchirmolado de marrano, chilate, agua de guayaba, queso de prensa y morisqueta, preparados por cocineras de los municipios guerrerenses de Cuautepec, San Marcos, San Nicolás y Cuajinicuilapa.

La programación del sábado 15 incluye una boda costeña tradicional del municipio de Cuautepec con música de la Costa Chica; sones de artesa de San Nicolás, Guerrero, interpretados con armónica, flauta de carrizo, bandeja, güiro, jarana mixteca, bajo de espiga y violín; y la presentación de Obini Batá, considerada la primera agrupación de mujeres en Cuba dedicada a los tambores batá —instrumento de origen yoruba— dirigida por Eva Despaigne.

El domingo 16, la Danza de los Diablos Rojos de El Cacalote, originaria de Villa de Tututepec, Oaxaca, presentará sus máscaras de cuero y crin al ritmo de quijada y armónica; los Diablos de Cuajinicuilapa continuarán con la charrasca, el bote y el violín; y el Ensamble de Percusión Afroveracruzana de Yanga, Veracruz, cerrará la programación escénica. Yanga es reconocida históricamente como el primer pueblo negro libre de la América colonial.

En paralelo, la Casa Miguel Alemán albergará la exposición "Julia López: Pinceladas de luz y fantasía", con obra de la artista plástica de la Costa Chica de Guerrero. En la Cabaña 2 se proyectarán seis documentales coordinados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y Ambulante, entre ellos Tita, tejedora de voces, de Mónica Morales, y Nyanga, de Medhin Tewolde Serrano.

Más de 3.1 millones de personas en México se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes, según cifras de la Secretaría de Cultura, lo que representa alrededor de 2.4 por ciento de la población nacional.

En 2019 se dio el reconocimiento constitucional de la población afromexicana y una reciente reforma al Artículo 2° constitucional reconoció expresamente a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público.

El Complejo Cultural Los Pinos se ubica en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El encuentro se inscribe en una agenda más amplia de difusión de expresiones de diversidad cultural que en Querétaro ha incluido el IX Encuentro de las Culturas Populares de San Juan del Río.

Cartel oficial del Festival "Culturas Afro en Los Pinos: Sabores y Saberes", que se realizar\u00e1 el 15 y 16 de agosto de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos. El Festival "Culturas Afro en Los Pinos: Sabores y Saberes" ofrecerá música, danza, gastronomía, talleres, literatura y artes visuales los días 15 y 16 de agosto con entrada libre.

cultura afromexicanos arte y cultura

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