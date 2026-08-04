Cien para powerlifting buscarán marcas rumbo a Parapanamericanos en el CEPAMEX

Las marcas registradas contarán para el ranking internacional de World Para Powerlifting y para la selección nacional rumbo al Campeonato Abierto Parapanamericano México 2026.

Atleta compite en la banca de para powerlifting en el CEPAMEX durante el Circuito Mexicano de Para Powerlifting 2026, con jueces asistiendo el levantamiento.

La Segunda Etapa del Circuito Mexicano de Para Powerlifting reunirá a cerca de 100 deportistas en categorías juveniles y élite en el CEPAMEX del 5 al 9 de agosto.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Alrededor de 100 deportistas de todos los estados del país disputarán del 5 al 9 de agosto la Segunda Etapa del Circuito Mexicano de Para Powerlifting en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en la Ciudad de México.

El objetivo de los competidores es registrar sus mejores marcas en las categorías juveniles y élite rumbo a los próximos compromisos internacionales de la disciplina.

El certamen forma parte del Circuito Nacional de Deporte Adaptado que impulsa la CONADE en colaboración con el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) y las federaciones deportivas mexicanas. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el evento es parte del proceso selectivo al Campeonato Abierto Parapanamericano México 2026 —considerado fundamental para la disciplina rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028—, que se celebrará también en la Ciudad de México del 4 al 8 de octubre.

Las marcas registradas, al estar avaladas por la World Para Powerlifting, contarán para el ranking internacional de la disciplina, siempre que el deportista cuente con su clasificación funcional vigente.

El objetivo para integrar la selección nacional es ubicarse entre los primeros cinco del ranking de América en la rama femenil o entre los primeros seis en la rama varonil, en la temporalidad del 1 de enero de 2025 al 10 de agosto de 2026.

Los resultados de esta segunda etapa también sumarán hacia los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, para cuya selección la ventana de registro de marcas corre del 1 de enero de 2026 al 14 de mayo de 2027.

Querétaro ha consolidado su presencia en el deporte adaptado de alto rendimiento: en 2024, el estado envió 130 atletas —la mayor delegación de su historia— a los Paranacionales CONADE. El CEPAMEX, sede de este circuito, es la instalación de referencia del paralelismo mexicano desde su inauguración en 1997 y ha formado campeones mundiales y paralímpicos en deporte adaptado.

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