Chiapas, 4 de agosto de 2026.- Mariela Vázquez González, docente del Semillero Creativo de Paz de Telar y Bordado en Venustiano Carranza, Chiapas, obtuvo el tercer lugar nacional en el XIV Concurso Nacional de Textiles 2026 con su obra Sagrado Manto de mi Pueblo, un huipil elaborado durante ocho meses en telar de cintura que refleja la cosmovisión de su comunidad a través de colores tradicionales y elementos simbólicos tzotziles.

El reconocimiento fue otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) en la ceremonia de premiación celebrada este año, en la que participaron 334 obras de artesanas y artesanos de 21 entidades federativas pertenecientes a 17 pueblos originarios.

Para Mariela, la pieza se transforma durante su creación: en cada centímetro de trama quedan plasmadas las horas de trabajo, las experiencias y las emociones de quien la realiza. El concurso evaluó las obras con base en calidad técnica, creatividad, originalidad, preservación de técnicas tradicionales y valor cultural.

La docente aprendió a tejer desde niña junto a su abuela, quien fue su principal guía en el oficio. A los 10 años elaboró sus primeras piezas; con el tiempo convirtió ese aprendizaje familiar en una herramienta para transmitir la memoria y la riqueza cultural de su comunidad.

Desde el Semillero Creativo de Paz, espacio de creación colectiva dirigido a infancias y juventudes, Mariela impulsa el acercamiento al telar de cintura, el bordado y el significado cultural de los textiles tzotziles.

Su trabajo busca que las nuevas generaciones se reconozcan como portadoras de conocimientos heredados y fortalezcan la identidad comunitaria. El programa ha incluido también a niños varones en el aprendizaje del telar.

Para la docente, el arte es una herramienta para construir cultura de paz: permite a las infancias expresar sus emociones, fortalecer los vínculos comunitarios y encontrar espacios de convivencia y aprendizaje.