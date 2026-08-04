Juez vincula a proceso a Samuel Natalio por apuñalar a un hombre en Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó que el ahora imputado atacó a la víctima por la espalda con un arma punzocortante el 25 de julio; falleció en el lugar.

Ficha oficial de la FGJEM con el imputado Samuel Natalio "N", vinculado a proceso por homicidio en Naucalpan

Samuel Natalio "N" fue vinculado a proceso por homicidio en la colonia San Bartolo, Naucalpan, de acuerdo con la FGJEM.

Fiscalía General de Justicia del Estado de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Estado de México, 4 de agosto de 2026.- Un juez vinculó a proceso a Samuel Natalio "N" por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial los hechos registrados el 25 de julio en la colonia San Bartolo, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima se encontraba en un sitio de taxis ubicado en la calle Estacas cuando Samuel Natalio "N" llegó al lugar portando un arma punzocortante en la mano derecha. Sin mediar palabra, presuntamente atacó a la víctima por la espalda; la persona falleció en el lugar a consecuencia de la herida. El ahora imputado fue detenido en el sitio de los hechos.

Samuel Natalio "N" fue presentado ante el agente del Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGJEM precisó que de ser hallado responsable, el imputado podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión. Samuel Natalio "N" se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex para quienes reconozcan al imputado como probable responsable en otro hecho delictivo.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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