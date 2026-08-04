Fiscalía vincula a proceso tres veces a mujer por homicidio y violencia familiar en Querétaro

La Fiscalía la señala como probable inductora del homicidio de su expareja por un conflicto de custodia; enfrenta además dos causas por violencia familiar.

Retrato con rostro difuminado de la mujer identificada por la Fiscalía de Querétaro como Verónica "N", vinculada a proceso por homicidio calificado y violencia familiar

Verónica "N" fue vinculada a proceso en tres causas distintas por homicidio calificado y violencia familiar; en la tercera enfrenta prisión preventiva justificada. Fotografía: Fiscalía General del Estado de Querétaro

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) obtuvo tres vinculaciones a proceso en contra de Verónica "N" por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y violencia familiar, derivadas de tres carpetas de investigación distintas.

En la tercera causa, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la mujer permanecerá recluida mientras avanzan los tres procesos penales en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, la vinculación de mayor gravedad corresponde al caso en que Verónica "N" es señalada como probable partícipe inductora de un homicidio calificado: la dependencia sostiene que la mujer acordó con otra persona privar de la vida a su expareja sentimental, en un hecho que, según la versión oficial, se originó por un conflicto relacionado con la custodia de un hijo en común.

La imputación corresponde a la etapa de vinculación a proceso, no a una sentencia; Verónica "N" es señalada por la autoridad, no declarada responsable.

Las otras dos vinculaciones son por violencia familiar. En un primer caso, la Fiscalía indica que ejerció violencia psicológica y física contra un integrante de la familia de su hijo; en un segundo caso, contra otro integrante de su propio núcleo familiar.

En ambos procesos la autoridad judicial fijó medidas cautelares y estableció el plazo para la investigación complementaria; la Fiscalía no detalló en su comunicado cuáles fueron esas medidas.

La dependencia señaló que personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y especialistas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas realizaron las diligencias que permitieron obtener las órdenes de aprehensión y reunir los datos de prueba presentados ante el juez de control.

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