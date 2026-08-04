Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) obtuvo tres vinculaciones a proceso en contra de Verónica "N" por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y violencia familiar, derivadas de tres carpetas de investigación distintas.
En la tercera causa, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la mujer permanecerá recluida mientras avanzan los tres procesos penales en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía, la vinculación de mayor gravedad corresponde al caso en que Verónica "N" es señalada como probable partícipe inductora de un homicidio calificado: la dependencia sostiene que la mujer acordó con otra persona privar de la vida a su expareja sentimental, en un hecho que, según la versión oficial, se originó por un conflicto relacionado con la custodia de un hijo en común.
La imputación corresponde a la etapa de vinculación a proceso, no a una sentencia; Verónica "N" es señalada por la autoridad, no declarada responsable.
Las otras dos vinculaciones son por violencia familiar. En un primer caso, la Fiscalía indica que ejerció violencia psicológica y física contra un integrante de la familia de su hijo; en un segundo caso, contra otro integrante de su propio núcleo familiar.
En ambos procesos la autoridad judicial fijó medidas cautelares y estableció el plazo para la investigación complementaria; la Fiscalía no detalló en su comunicado cuáles fueron esas medidas.
La dependencia señaló que personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y especialistas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas realizaron las diligencias que permitieron obtener las órdenes de aprehensión y reunir los datos de prueba presentados ante el juez de control.