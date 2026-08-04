Sheinbaum firma decreto para quitar a funcionarios el control sobre qué se hace público

El decreto limita las reservas a seguridad nacional y procedimientos judiciales en curso, y obliga a publicar mensualmente todos los contratos del gobierno federal.

Claudia Sheinbaum muestra el decreto de transparencia firmado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el 4 de agosto de 2026.

Sheinbaum firmó el decreto que elimina el criterio discrecional del funcionario para determinar qué información se hace pública; en adelante, las reservas solo proceden por seguridad nacional o procedimientos judiciales activos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este lunes un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias del gobierno federal que elimina la facultad discrecional de funcionarios, secretarios y directores de organismos como Pemex y CFE para determinar por criterio propio qué información se reserva y cuál se hace pública.

El decreto establece que las únicas causas válidas para reservar información son la seguridad nacional y los procedimientos judiciales o administrativos en curso que podrían verse afectados si la información se divulga. Cualquier otra restricción que hasta ahora dependía del criterio del titular de una dependencia queda eliminada.

"Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría", señaló Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La medida incluye la obligación de publicar mensualmente todos los contratos del gobierno federal, así como información relevante de Pemex y CFE, entre ellas informes ante agencias extranjeras, estados financieros y políticas de operación.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el decreto se articula en cuatro áreas: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, e invitación a estados y municipios a sumarse con criterios equivalentes.

Buenrostro también anunció que en un plazo de 30 días hábiles la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nueva información pública con formatos de descarga mejorados, en tanto que las 17 reservas existentes por interés público y seguridad nacional serán simplificadas.

El decreto se sustenta en el artículo sexto constitucional, que establece como principio la máxima publicidad de toda información en posesión de los poderes del Estado. Las acciones derivadas del decreto serán integradas además en una reforma a la Ley General de Transparencia que elabora la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Querétaro registra su propia trayectoria en la materia: en abril pasado, el gobernador Mauricio Kuri González presentó la plataforma estatal de transparencia que reúne a 71 entes obligados, descrita en su momento como la primera herramienta de ese tipo a nivel nacional.

gobierno claudia sheinbaum decreto

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.
Seguridad

Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, al podio, con el escudo nacional visible al fondo
México

Sheinbaum acepta ajustar lineamientos de audiencias pero defiende principio constitucional

La consejera jurídica Luisa María Alcalde detalló que los medios deberán distinguir publicidad de información y nombrar un defensor de audiencias; la consulta concluye el 21 de agosto.

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibe el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 durante la ceremonia organizada por la FECAPEQ en el Teatro Metropolitano de Querétaro.
Querétaro

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón en el Teatro Metropolitano

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón durante la ceremonia en la que participaron el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías.