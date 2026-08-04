Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este lunes un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias del gobierno federal que elimina la facultad discrecional de funcionarios, secretarios y directores de organismos como Pemex y CFE para determinar por criterio propio qué información se reserva y cuál se hace pública.

El decreto establece que las únicas causas válidas para reservar información son la seguridad nacional y los procedimientos judiciales o administrativos en curso que podrían verse afectados si la información se divulga. Cualquier otra restricción que hasta ahora dependía del criterio del titular de una dependencia queda eliminada.

"Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría", señaló Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La medida incluye la obligación de publicar mensualmente todos los contratos del gobierno federal, así como información relevante de Pemex y CFE, entre ellas informes ante agencias extranjeras, estados financieros y políticas de operación.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el decreto se articula en cuatro áreas: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, e invitación a estados y municipios a sumarse con criterios equivalentes.

Buenrostro también anunció que en un plazo de 30 días hábiles la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nueva información pública con formatos de descarga mejorados, en tanto que las 17 reservas existentes por interés público y seguridad nacional serán simplificadas.

El decreto se sustenta en el artículo sexto constitucional, que establece como principio la máxima publicidad de toda información en posesión de los poderes del Estado. Las acciones derivadas del decreto serán integradas además en una reforma a la Ley General de Transparencia que elabora la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Querétaro registra su propia trayectoria en la materia: en abril pasado, el gobernador Mauricio Kuri González presentó la plataforma estatal de transparencia que reúne a 71 entes obligados, descrita en su momento como la primera herramienta de ese tipo a nivel nacional.