Querétaro concentra en un solo portal el acceso a 71 entes obligados de transparencia

Contraloría estatal integra información pública de tres poderes, municipios y la UAQ en una sola dirección web.

Gobernador Mauricio Kuri González presenta plataforma de transparencia Querétaro con 71 entes obligados en portal único

El gobernador Mauricio Kuri González presentó la plataforma "Transparencia en un mismo sitio", que integra información de 71 entes públicos del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. — Setenta y uno entes obligados del Estado de Querétaro —los tres poderes, los 18 municipios, más de 40 entidades paraestatales, organismos autónomos, tribunales, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes— quedaron integrados este domingo en un solo portal de internet que permite consultar su información pública y enviar solicitudes de acceso a la información sin necesidad de navegar entre decenas de sitios distintos.

El gobernador Mauricio Kuri González presentó "Transparencia en un mismo sitio", desarrollada por la Secretaría de la Contraloría estatal, como una herramienta que, según la administración, no tiene equivalente a nivel nacional.

La plataforma organiza sus contenidos en siete rubros. Uno de ellos —"Lo más consultado"— concentra el marco normativo, salarios, declaraciones patrimoniales, metas, indicadores y directorios. Otro, "Normatividad", facilita el acceso a las leyes aplicables.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez presenta plataforma de transparencia Quer\u00e9taro con 71 entes obligados en portal \u00fanico El secretario de la Contraloría, Oscar García González, explicó que el portal permite hacer solicitudes de información a cualquier ente obligado sin saltar entre 32 sitios diferentes. rotativo.com.mx

Y un icono de solicitud de información en la parte superior del portal permite canalizar peticiones directamente al ente obligado correspondiente, con respuesta en los plazos que marca la ley.

Oscar García González, secretario de la Contraloría, precisó que antes de este cambio el ciudadano debía ingresar a 32 portales diferentes para hacer solicitudes: ahora puede hacerlas todas desde un solo acceso.

El movimiento sigue la lógica de la apuesta estatal en materia de rendición de cuentas. En febrero de 2025, el mismo gobierno activó DE-CLARAQ, sistema web para declaraciones patrimoniales de 60 mil servidores públicos, que el Sistema Nacional Anticorrupción calificó como modelo exportable a otros estados.

Más atrás, en 2023 y 2024, Querétaro recibió calificaciones "Triple A" de las tres principales agencias crediticias internacionales, en parte por la solidez en el manejo y la transparencia de sus recursos públicos.

La nueva plataforma se suma a esa trayectoria sin modificar la autonomía de las dependencias: cada institución mantiene su propio portal y la información que genera, pero ahora todo está enlazado desde un solo punto de entrada.

71 entes y un solo portal para la información pública en Querétaro

Javier Marra Olea, presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, reconoció que la centralización eleva el estándar de actualización para los sujetos obligados: si antes bastaba con cumplir el reporte trimestral que exige la ley, ahora la visibilidad del portal incentivará cargas más frecuentes.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez presenta plataforma de transparencia Quer\u00e9taro con 71 entes obligados en portal \u00fanico El gobernador Mauricio Kuri González presentó la plataforma "Transparencia en un mismo sitio", que integra información de 71 entes públicos del estado. rotativo.com.mx

"Seguramente esto incrementará las visitas en todos los portales individuales de cada uno de los sujetos obligados", señaló.

¿Qué información concentra la nueva plataforma de transparencia?

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, apuntó que la utilidad de la información pública depende de qué tan fácil es acceder a ella y que la transparencia en Querétaro "no se limita al cumplimiento de obligaciones, sino que atraviesa la manera en que se comunican decisiones, se explican procesos y se hace visible el trabajo institucional". La universidad forma parte de los 71 entes obligados incorporados en el sitio.

Por su parte, Kuri González aseguró que la herramienta es la única de su tipo a nivel nacional y, a su juicio, en América Latina, aunque aclaró que el modelo respeta la separación de poderes y la autonomía de los organismos incorporados.

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