Querétaro cubre con rejillas registros que llevan meses abiertos

Pieza cubre alcantarilla en Gutiérrez Nájera tras 90 días abierta; Semov no precisó inventario total.

Rejilla temporal con rampa colocada por Semov sobre registro abierto en calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro

Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Tres meses estuvo abierto un registro en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, en el Centro Histórico de la capital queretana, antes de que la Secretaría de Movilidad municipal colocara este fin de semana una rejilla temporal sobre el hueco.

La intervención inaugura una estrategia con 100 piezas similares y una cuadrilla especializada para cubrir registros abandonados en la vía pública, sin que el municipio precise cuántos casos similares operan hoy en la ciudad ni en qué plazo llegarán las tapas definitivas.

La medida formaliza una práctica que el ayuntamiento capitalino ya operaba en zonas con obra federal. En febrero, la síndica María del Carmen Presa reconoció que el municipio coloca tapas en registros de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas para no entorpecer la movilidad en el corredor del tren México-Querétaro.

Rejilla temporal con rampa colocada por Semov sobre registro abierto en calle Manuel Guti\u00e9rrez N\u00e1jera, Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

La rejilla colocada en Gutiérrez Nájera extiende esa misma lógica a puntos sin obra federal de por medio, distribuidos en la traza urbana de los 18 cuadrantes del Centro Histórico.

Cuadrilla atiende reportes a pie de calle en Querétaro

Las 100 rejillas con las que opera la dependencia incorporan rampas que permiten el cruce de sillas de ruedas, dispositivos de movilidad asistida y bicicletas sin riesgo de tropiezo.

La cuadrilla especializada se despliega a partir de reportes recibidos por la Semov, dirigida por el secretario Pedro Ángeles Luján, quien hace un mes presentó el esquema piloto de biciestacionamientos en cocheras del primer cuadro.

Rejilla temporal con rampa colocada por Semov sobre registro abierto en calle Manuel Guti\u00e9rrez N\u00e1jera, Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

La medida atiende un reclamo recurrente: huecos en banquetas y arroyos vehiculares que durante meses condicionan el paso de peatones y ciclistas y disparan el riesgo de caídas.

El municipio define la solución como provisional mientras las dependencias responsables de cada infraestructura —Comisión Federal de Electricidad, Comisión Estatal de Aguas y el propio ayuntamiento, que mantiene tareas diarias de bacheo y reparación en vialidades— ejecutan la colocación de tapas permanentes.

La Secretaría no entregó un inventario actualizado de registros abiertos en las siete delegaciones de la capital ni un calendario para la sustitución definitiva.

Rejilla temporal con rampa colocada por Semov sobre registro abierto en calle Manuel Guti\u00e9rrez N\u00e1jera, Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cómo reporta un registro abierto la ciudadanía en Querétaro?

La Semov canaliza los reportes a través de la línea 070 y de sus oficinas en avenida 5 de Febrero, mismas vías habilitadas para quejas de estacionamientos públicos y otros temas de movilidad.

El cruce de Hidalgo y Tecnológico, uno de los corredores con mayor flujo de ciclistas que llegan al Centro Histórico, concentra parte de los reportes que la dependencia recibe sobre infraestructura peatonal y de movilidad no motorizada.

La cuadrilla atiende casos confirmados con personal y vehículo asignados.

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