Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Tres meses estuvo abierto un registro en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, en el Centro Histórico de la capital queretana, antes de que la Secretaría de Movilidad municipal colocara este fin de semana una rejilla temporal sobre el hueco.

La intervención inaugura una estrategia con 100 piezas similares y una cuadrilla especializada para cubrir registros abandonados en la vía pública, sin que el municipio precise cuántos casos similares operan hoy en la ciudad ni en qué plazo llegarán las tapas definitivas.

La medida formaliza una práctica que el ayuntamiento capitalino ya operaba en zonas con obra federal. En febrero, la síndica María del Carmen Presa reconoció que el municipio coloca tapas en registros de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas para no entorpecer la movilidad en el corredor del tren México-Querétaro.

Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

La rejilla colocada en Gutiérrez Nájera extiende esa misma lógica a puntos sin obra federal de por medio, distribuidos en la traza urbana de los 18 cuadrantes del Centro Histórico.

Cuadrilla atiende reportes a pie de calle en Querétaro

Las 100 rejillas con las que opera la dependencia incorporan rampas que permiten el cruce de sillas de ruedas, dispositivos de movilidad asistida y bicicletas sin riesgo de tropiezo.

La cuadrilla especializada se despliega a partir de reportes recibidos por la Semov, dirigida por el secretario Pedro Ángeles Luján, quien hace un mes presentó el esquema piloto de biciestacionamientos en cocheras del primer cuadro.

Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

La medida atiende un reclamo recurrente: huecos en banquetas y arroyos vehiculares que durante meses condicionan el paso de peatones y ciclistas y disparan el riesgo de caídas.

El municipio define la solución como provisional mientras las dependencias responsables de cada infraestructura —Comisión Federal de Electricidad, Comisión Estatal de Aguas y el propio ayuntamiento, que mantiene tareas diarias de bacheo y reparación en vialidades— ejecutan la colocación de tapas permanentes.

La Secretaría no entregó un inventario actualizado de registros abiertos en las siete delegaciones de la capital ni un calendario para la sustitución definitiva.

Cuadrilla de la Secretaría de Movilidad coloca rejilla temporal sobre registro abierto en la calle Manuel Gutiérrez Nájera, Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cómo reporta un registro abierto la ciudadanía en Querétaro?

La Semov canaliza los reportes a través de la línea 070 y de sus oficinas en avenida 5 de Febrero, mismas vías habilitadas para quejas de estacionamientos públicos y otros temas de movilidad.

El cruce de Hidalgo y Tecnológico, uno de los corredores con mayor flujo de ciclistas que llegan al Centro Histórico, concentra parte de los reportes que la dependencia recibe sobre infraestructura peatonal y de movilidad no motorizada.

La cuadrilla atiende casos confirmados con personal y vehículo asignados.