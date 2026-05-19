STPS y Festivaleando capacitarán a 40 floricultores de El Organal tras el Festival de las Rosas

San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Veinte floricultores de El Organal recibirán pago mientras toman un curso de elaboración de arreglos florales, mediante un convenio con la Secretaría del Trabajo estatal coordinado por Liliana San Martín Castillo.
Otro grupo de 20 productores tomará un curso paralelo organizado por el programa Festivaleando, enfocado específicamente en quienes hoy distribuyen flor al mayoreo en el centro de San Juan del Río.
Ambos esquemas arrancan después del Festival de las Rosas del próximo domingo 24 de mayo, anunció Paulino Moreno Paz, coordinador del programa, durante la conferencia de prensa convocada para presentar el evento.
El modelo replica una práctica probada el año pasado, cuando 20 familias de la comunidad tomaron capacitación del ICATEQ y luego decoraron la nave principal del primer festival. Esa generación de productores se mantiene activa con ventas durante todo el año a partir de los contactos que se generaron en el evento de agosto de 2025, que dejó una derrama económica de 700 mil pesos.
El objetivo del segundo curso es romper la dependencia de la venta de flor en bruto entre productores que aún operan bajo el modelo tradicional.
Estos floricultores entregan rosa fresca a intermediarios del centro sanjuanense que la revenden con margen, mientras que la flor terminada deja utilidad mayor para el productor original. "La idea es que ahora ellos también aprendan a hacer estos arreglos y los puedan vender directamente", explicó Moreno Paz.
¿Cuándo arrancan los cursos a los floricultores de El Organal?
Las fechas exactas de arranque de ambos cursos se definirán una vez concluida la jornada del 24 de mayo, según el coordinador del programa Festivaleando.
La conferencia se realizó en presencia del regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, la delegada Marlén González Aguillón y el representante de los floricultores Ismael Martínez.