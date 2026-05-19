STPS y Festivaleando capacitarán a 40 floricultores de El Organal tras el Festival de las Rosas

Dos esquemas paralelos buscan diversificar la oferta de los productores que aún venden flor al mayoreo.

Floricultores de El Organal elaboran arreglos florales durante curso de capacitación en San Juan del Río

Cuarenta floricultores de El Organal recibirán cursos de elaboración de arreglos tras la segunda edición del Festival de las Rosas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Veinte floricultores de El Organal recibirán pago mientras toman un curso de elaboración de arreglos florales, mediante un convenio con la Secretaría del Trabajo estatal coordinado por Liliana San Martín Castillo.

Otro grupo de 20 productores tomará un curso paralelo organizado por el programa Festivaleando, enfocado específicamente en quienes hoy distribuyen flor al mayoreo en el centro de San Juan del Río.

Ambos esquemas arrancan después del Festival de las Rosas del próximo domingo 24 de mayo, anunció Paulino Moreno Paz, coordinador del programa, durante la conferencia de prensa convocada para presentar el evento.

El modelo replica una práctica probada el año pasado, cuando 20 familias de la comunidad tomaron capacitación del ICATEQ y luego decoraron la nave principal del primer festival. Esa generación de productores se mantiene activa con ventas durante todo el año a partir de los contactos que se generaron en el evento de agosto de 2025, que dejó una derrama económica de 700 mil pesos.

El objetivo del segundo curso es romper la dependencia de la venta de flor en bruto entre productores que aún operan bajo el modelo tradicional.

Estos floricultores entregan rosa fresca a intermediarios del centro sanjuanense que la revenden con margen, mientras que la flor terminada deja utilidad mayor para el productor original. "La idea es que ahora ellos también aprendan a hacer estos arreglos y los puedan vender directamente", explicó Moreno Paz.

¿Cuándo arrancan los cursos a los floricultores de El Organal?

Las fechas exactas de arranque de ambos cursos se definirán una vez concluida la jornada del 24 de mayo, según el coordinador del programa Festivaleando.

La conferencia se realizó en presencia del regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, la delegada Marlén González Aguillón y el representante de los floricultores Ismael Martínez.

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