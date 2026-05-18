JAPAM cortará agua cuatro días en siete zonas de San Juan del Río

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. —Cuatro comunidades y tres fraccionamientos del oriente de San Juan del Río quedarán sin agua potable durante cuatro días. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) confirmó que el servicio se suspenderá a partir de las 08:00 horas del miércoles 20 de mayo y se restablecerá durante la noche del sábado 23 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento mayor en la red de distribución, en un tanque de almacenamiento y en la sectorización del sistema.
Las localidades afectadas son El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino el Chico y La Mina, junto con los fraccionamientos El Sabino, El Encino y La Cantera, todos ubicados en el corredor oriente del municipio.
JAPAM pidió a los usuarios administrar de manera responsable sus reservas durante el periodo de suspensión, aunque la dependencia no informó cuántas tomas domiciliarias ni cuántos habitantes quedarán sin servicio en estos cuatro días.
Tampoco precisó si habrá distribución gratuita de agua en pipas para las zonas afectadas, recurso al que normalmente recurren las familias durante cortes prolongados en mantenimientos previos del organismo.
El corte se extiende por 87 horas continuas, lapso por encima de los mantenimientos rutinarios que el organismo suele ejecutar en una sola jornada. JAPAM describió la intervención como "mantenimiento mayor", categoría que la dependencia reserva para trabajos de mayor escala en infraestructura troncal: reparación o sustitución de tramos de red primaria, intervención de tanques de almacenamiento y reconfiguración de sectores hidráulicos.
Cuatro días sin servicio en zonas del oriente sanjuanense
La suspensión coincide con la temporada previa al inicio de la temporada de lluvias en la región del Bajío, periodo en el que los hogares dependen más de las reservas domiciliarias. La región sanjuanense enfrenta presión hídrica creciente derivada de la sobreexplotación del acuífero, problema documentado en los reportes de CONAGUA sobre el valle de San Juan del Río.
¿Qué colonias y fraccionamientos quedan sin agua?
Las zonas confirmadas en el comunicado oficial son las siguientes:
|Tipo
|Zonas afectadas
|Comunidades
|El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino el Chico, La Mina
|Fraccionamientos
|El Sabino, El Encino, La Cantera
Fuente: JAPAM, comunicado del 18 de mayo de 2026.
JAPAM no emitió postura sobre cuántas viviendas o habitantes representan estas siete zonas, ni si habrá apoyo con pipas durante el corte. Los usuarios pueden reportar incidencias o solicitar información complementaria a través de los canales oficiales del organismo y de la página institucional del ayuntamiento sanjuanense.