JAPAM cortará agua cuatro días en siete zonas de San Juan del Río

El organismo operador suspenderá el servicio en cuatro comunidades y tres fraccionamientos del 20 al 23 de mayo.

Operarios de JAPAM realizan trabajos de mantenimiento en red de agua potable en San Juan del Río, Querétaro

JAPAM ejecutará mantenimiento mayor en red, tanque y sectorización del 20 al 23 de mayo en San Juan del Río.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. —Cuatro comunidades y tres fraccionamientos del oriente de San Juan del Río quedarán sin agua potable durante cuatro días. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) confirmó que el servicio se suspenderá a partir de las 08:00 horas del miércoles 20 de mayo y se restablecerá durante la noche del sábado 23 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento mayor en la red de distribución, en un tanque de almacenamiento y en la sectorización del sistema.

Las localidades afectadas son El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino el Chico y La Mina, junto con los fraccionamientos El Sabino, El Encino y La Cantera, todos ubicados en el corredor oriente del municipio.

JAPAM pidió a los usuarios administrar de manera responsable sus reservas durante el periodo de suspensión, aunque la dependencia no informó cuántas tomas domiciliarias ni cuántos habitantes quedarán sin servicio en estos cuatro días.

Tampoco precisó si habrá distribución gratuita de agua en pipas para las zonas afectadas, recurso al que normalmente recurren las familias durante cortes prolongados en mantenimientos previos del organismo.

El corte se extiende por 87 horas continuas, lapso por encima de los mantenimientos rutinarios que el organismo suele ejecutar en una sola jornada. JAPAM describió la intervención como "mantenimiento mayor", categoría que la dependencia reserva para trabajos de mayor escala en infraestructura troncal: reparación o sustitución de tramos de red primaria, intervención de tanques de almacenamiento y reconfiguración de sectores hidráulicos.

Cuatro días sin servicio en zonas del oriente sanjuanense

La suspensión coincide con la temporada previa al inicio de la temporada de lluvias en la región del Bajío, periodo en el que los hogares dependen más de las reservas domiciliarias. La región sanjuanense enfrenta presión hídrica creciente derivada de la sobreexplotación del acuífero, problema documentado en los reportes de CONAGUA sobre el valle de San Juan del Río.

¿Qué colonias y fraccionamientos quedan sin agua?

Las zonas confirmadas en el comunicado oficial son las siguientes:

TipoZonas afectadas
ComunidadesEl Jazmín, Ojo de Agua, Sabino el Chico, La Mina
FraccionamientosEl Sabino, El Encino, La Cantera

Fuente: JAPAM, comunicado del 18 de mayo de 2026.

JAPAM no emitió postura sobre cuántas viviendas o habitantes representan estas siete zonas, ni si habrá apoyo con pipas durante el corte. Los usuarios pueden reportar incidencias o solicitar información complementaria a través de los canales oficiales del organismo y de la página institucional del ayuntamiento sanjuanense.

japamgobiernoagua potable

Reciente

Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del Río
San Juan del Río

Cambio de mando en SSPM de SJR

El nuevo titular llega de la SSC estatal con maestría en Seguridad Pública y trayectoria operativa en zona serrana.

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Miércoles a Santa Matilde, San Juan del Río, con plática de prevención del delito
San Juan del Río

Cabrera retoma compromisos en Santa Matilde

El alcalde sanjuanense dio seguimiento al Diálogo Ciudadano del 11 de marzo con rehabilitación de cancha y jornada de salud; el municipio no precisó cuántos vecinos fueron atendidos.

Felifer Macías Olvera respalda al senador Agustín Dorantes Lámbarri durante conferencia en Querétaro capital, mayo 2026
Política

Felifer defiende a Dorantes por sirvienta

El alcalde apeló a la "empatía y sensibilidad" del senador panista que dijo que ser presidente municipal era ser "la sirvienta" de la capital.

Operativo municipal suspende fiesta clandestina con menores en Peñuelas, Querétaro capital, mayo 2026
Querétaro

200 menores en fiesta clandestina en Peñuelas

Felifer Macías reporta dos eventos suspendidos en mayo con detenidos remitidos a juzgado cívico; la administración no precisó cuántos adultos fueron procesados penalmente.