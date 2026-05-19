Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de Portugal a Mundial 2026

Veintitrés años después de su debut con la selección, el delantero del Al Nassr afrontará su sexta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo en conferencia con Roberto Martínez tras anuncio de convocatoria de Portugal al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, capitán y referente del combinado portugués, afrontará en 2026 su sexta y última Copa del Mundo a los 41 años.

Foto: Seleções de Portugal.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 19, 2026
Mariana Torres García

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Oeiras, Portugal, 19 de mayo de 2026. —Veintitrés años después de su debut con la selección absoluta, Cristiano Ronaldo afrontará en 2026 su sexta y última Copa del Mundo. El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, anunció este martes en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras la convocatoria de 27 jugadores con los que el combinado luso disputará el torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

El delantero del Al Nassr, de 41 años, encabeza una lista en la que conviven nombres ya fijos del proyecto y una incorporación que rompía el pronóstico de hace una semana.

Esa incorporación es Gonçalo Guedes. El atacante de la Real Sociedad regresa al combinado luso tras temporadas alejado del foco después de una resurrección en LaLiga. Martínez justificó su llamado por la versatilidad táctica del jugador. "Puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque", explicó el seleccionador ante medios portugueses.

El núcleo de la convocatoria mantiene la columna vertebral que disputó la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2025. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Dias, Nuno Mendes y Rafael Leão repiten en la nómina. La portería queda en manos de Diogo Costa como titular, acompañado de tres arqueros más que pelearán dos plazas hasta el cierre del 2 de junio, fecha en que la FIFA exige la lista definitiva de 26 jugadores.

Lista por líneas y club de procedencia de la convocatoria portuguesa al Mundial 2026

PosiciónJugadores
Porteros (4)Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Al-Wahda), Samuel Soares (Benfica B)
DefensasRúben Dias, Nuno Mendes, Diogo Dalot, António Silva, João Cancelo, Renato Veiga, Nélson Semedo
MediocampistasBruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Rúben Neves, João Palhinha, Otávio
Delanteros (8)João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Portugal quedó ubicado en el Grupo K del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut está programado para el 17 de junio frente a la República Democrática del Congo en Houston, según el calendario oficial publicado por la FIFA. La FIFA exige a las selecciones instalarse en su centro de concentración con cinco días de antelación; Portugal lo hará en Palm Beach, Florida.

¿Qué nombres se quedaron fuera de la convocatoria portuguesa para el Mundial 2026?

La lista de 27 deja fuera a futbolistas que sonaron con fuerza en las semanas previas. Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Samu Costa y Matheus Nunes no fueron considerados, según consignó la prensa portuguesa de seguimiento como Correio da Manhã y Observador. Martínez deberá recortar un jugador adicional antes del cierre del plazo FIFA del 2 de junio, decisión que mantiene abierta la pelea por una plaza entre los tres últimos convocados de cada línea.

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