Boca Juniors recibe a Cruzeiro por liderato del Grupo C en Libertadores

Buenos Aires, Argentina, 19 de mayo de 2026. —Un estadio agotado desde hace tres semanas. La Bombonera se prepara para recibir esta noche a Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un partido que define al líder del Grupo C y deja al perdedor pegado al fondo de la tabla.

El compromiso arranca a las 19:30 hora del centro de México y será transmitido por Disney+ Premium y ESPN 5 en territorio mexicano. Boca Juniors llega con la obligación de ganar; Cruzeiro, con tres puntos de ventaja, depende de empatar para mantener el primer puesto.

El conjunto xeneize suma siete puntos en cuatro jornadas, producto de dos victorias, un empate y una derrota. La caída se dio precisamente en Belo Horizonte ante el mismo Cruzeiro, en la jornada de ida, por marcador de 2-1.

Esa derrota dejó a Boca obligado a ganar en casa para tener mano en el cierre del grupo, que se completa con Universidad Católica de Chile y Bolívar.

Miguel Ángel Russo, técnico del xeneize, prepara un esquema con tres delanteros para presionar la salida brasileña. "Sabemos que el local debe imponer condiciones desde el primer minuto", declaró el entrenador en conferencia previa al partido. La duda de último momento es la presencia del defensor Marcos Rojo, en recuperación de una molestia muscular.

El factor La Bombonera en el Grupo C de la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors no pierde como local en Libertadores desde marzo de 2025. La estadística del estadio Alberto J. Armando juega a favor del proyecto de Russo, que ha hecho de la condición de local su principal arma en la temporada. La Conmebol confirmó que el escenario reportará lleno con 49 mil aficionados.

Equipo PJ G E P Pts Cruzeiro 4 3 1 0 10 Boca Juniors 4 2 1 1 7 U. Católica 4 1 1 2 4 Bolívar 4 0 1 3 1

¿Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de Copa Libertadores 2026?

El xeneize avanza a la siguiente ronda con una victoria esta noche y una en la última jornada ante Bolívar. Un empate también lo deja con vida, pero quedaría dependiente del resultado entre Cruzeiro y Universidad Católica en la fecha final. Una derrota lo obligaría a ganar por amplio margen en la última jornada y esperar resultados ajenos.

El árbitro designado es el colombiano Wilmar Roldán. La Conmebol mantiene su sistema de VAR completo para el compromiso, según informó el organismo en su comunicado de designaciones de la jornada.