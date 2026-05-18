Zona Fest abre el Corregidora al Mundial: $80 y conciertos de Bronco a Los Ángeles Azules

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Ochenta pesos abrirán la puerta del Estadio Corregidora durante las seis semanas del Mundial de Futbol 2026.

Ese boleto único incluirá todos los partidos del día, las activaciones del recinto y el concierto estelar de la jornada, anunciaron el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal de la capital queretana, Felipe Fernando Macías Olvera, al presentar la experiencia Zona Fest, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en la zona oriente del inmueble con cupo máximo de 10 mil personas por evento.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante el anuncio oficial de la Zona Fest Mundial 2026 en el Estadio Corregidora. rotativo.com.mx

La fiesta mundialista llega cuatro décadas después de que Querétaro fuera sede del Mundial de 1986 y se monta sobre un calendario operativo que la capital ha ido construyendo desde finales del año pasado: la Selección Mexicana enfrentó a Islandia en el Corregidora el 25 de febrero, y el municipio fue una de las diez sedes nacionales del Tour del trofeo FIFA el 11 de marzo.

Macías Olvera dijo en conferencia de prensa que el estadio "está listo para recibir a las familias queretanas y será aquí la sede del México Zona Fest".

Las puertas abrirán a las 10:30 horas del 11 de junio para transmitir la inauguración de la Copa del Mundo, seguida del debut de México frente a Sudáfrica a las 11:00 horas.

El día cerrará con el concierto de Bronco. El cartel musical posterior incluye a Natalia Jiménez el 13 de junio, Los Yaguaru y Los Askis el 14, El Tri el 18 —fecha en que México juega contra Corea del Sur—, Majo Aguilar el 20, la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita el 21, Mi Banda El Mexicano el 24 —jornada del México-Chequia—, los DJs Tom & Collins el 27, Mau y Ricky el 4 de julio, Los Cardenales del Norte el 5, Panteón Rococó el 11 y Los Ángeles Azules el 19 de julio, fecha de la final.





El gobierno estatal y municipal habilitará la zona oriente del Estadio Corregidora con pantallas, gastronomía y activaciones del 11 de junio al 19 de julio. rotativo.com.mx

Boleto único, acceso gratis para menores y discapacidad: así funcionará la Zona Fest del Corregidora

El alcalde capitalino detalló que el costo de 80 pesos cubrirá la totalidad de los partidos programados para la fecha elegida, las activaciones dentro del recinto y la presentación musical estelar. Niñas y niños menores de 12 años, así como personas con discapacidad, podrán ingresar sin costo.

Los boletos se venderán en las taquillas del estadio, el Centro Cívico, las siete delegaciones del municipio y la App Ciudad Qro.

Macías Olvera precisó que la convocatoria será "controlada para comodidad y para seguridad de todas las personas" y subrayó que el aforo se mantendrá en 10 mil por jornada en la zona oriente del estadio.

El alcalde recomendó a las familias adquirir los boletos con anticipación a través de cualquiera de los puntos de venta habilitados.

¿Cómo se conecta la Zona Fest con la inversión previa en el Corregidora?

La oficial mayor del gobierno estatal, Lynda Luz Luna Rangel, encuadró el evento en la memoria mundialista de la capital. "Aquí no solamente se vivirán los partidos del Mundial.

Diez mil personas por jornada podrán acceder al Corregidora con un boleto de 80 pesos durante las seis semanas del Mundial de Futbol 2026. rotativo.com.mx

También habrá música, conciertos, gastronomía, activaciones y muchas experiencias", convocó la funcionaria, quien evocó la sede de 1986 como antecedente directo de la fiesta que arrancará en junio.

El recinto recibió en 2025 una remodelación con inversión coordinada de 7 millones de pesos entre gobierno estatal, municipio y el Club Gallos Blancos, previa al partido contra Islandia y al ciclo mundialista.

Luna Rangel destacó que el futbol "logra reunir generaciones completas alrededor de una misma emoción" y llamó a queretanos a asistir con sus familias para hacer del Zona Fest "un espacio de alegría, pero también de respeto y unión".