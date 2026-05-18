Querétaro lanza programa estatal contra adicciones digitales en menores

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) presentó y aprobó el Programa Integral de Prevención y Atención de Adicciones Digitales, una estrategia terapéutica dirigida a niñas, niños y adolescentes que desarrollan uso compulsivo de pantallas, redes sociales y dispositivos electrónicos.

El esquema contempla servicios gratuitos de atención psicológica especializada y rutas de tratamiento dentro del sistema estatal de salud mental, según se informó durante la Segunda Sesión Ordinaria del órgano.

El programa es el primer entregable público del nuevo comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, nombrado por el gobernador Mauricio Kuri González el pasado 13 de marzo en sustitución de Adolfo Ríos Méndez.

Hasta la presentación, el gobierno estatal no había detallado las líneas estratégicas que seguiría Granados al frente del organismo. La dependencia no precisó cobertura proyectada, presupuesto asignado ni meta de beneficiarios para el primer año de operación.

El esquema se suma a la regulación que prohíbe celulares en aulas de educación básica y media superior, vigente desde febrero de 2025 y conocida como Ley Kuri.

Mientras la prohibición opera en el entorno escolar, el nuevo programa interviene fuera del aula, donde la dependencia identifica los efectos clínicos del uso compulsivo: aislamiento, ansiedad, dependencia conductual y afectaciones a la salud mental.

El plan se articula con seis líneas: prevención psicoeducativa en escuelas, detección temprana en planteles, atención psicológica especializada gratuita, capacitación a docentes y orientadores, acompañamiento a madres y padres, y medición de resultados.

La operación es coordinada por la Secretaría de Salud estatal, con participación de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro.

Cómo se conecta con la Ley Kuri y qué falta por definir

El secretario técnico del CECA, José Juan Piña Tasabia, planteó que las dependencias digitales constituyen una adicción conductual ligada al uso compulsivo de dispositivos, equiparable al tratamiento de otras adicciones que ya atienden los seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) en la entidad.

La integración del componente digital al modelo CECOSAMA no fue precisada en términos de carga adicional al personal psicológico existente.

¿Dónde se atenderán los casos?

La secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, indicó que las rutas terapéuticas se ofrecerán bajo el modelo estatal de salud mental, sin anunciar nuevas sedes ni ampliación de plantilla.

La titular de SEJUVE, Virginia Hernández Vázquez, confirmó que personal de su dependencia se integrará a los procesos de capacitación y prevención contemplados.

La presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, Liliana Márquez Morales, planteó que la prohibición del celular en aulas requiere acompañamiento clínico complementario: "Quitar el celular puede ser necesario, pero enseñarles qué hacer con lo que sienten cuando no lo tienen resulta ser indispensable", expuso durante la sesión.

El gobierno estatal busca posicionar la estrategia como el primer programa público integral de adicciones digitales del país, aunque no presentó comparativo con iniciativas similares en otras entidades.