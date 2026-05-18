Querétaro lanza programa estatal contra adicciones digitales en menores

Sebastián Granados estrena el CECA con plan terapéutico para menores; cobertura, presupuesto y meta de atención quedaron sin definir.

Mauricio Kuri González preside sesión del CECA donde se aprobó el programa estatal de adicciones digitales en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, preside la Segunda Sesión Ordinaria del CECA donde se aprobó el programa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) presentó y aprobó el Programa Integral de Prevención y Atención de Adicciones Digitales, una estrategia terapéutica dirigida a niñas, niños y adolescentes que desarrollan uso compulsivo de pantallas, redes sociales y dispositivos electrónicos.

El esquema contempla servicios gratuitos de atención psicológica especializada y rutas de tratamiento dentro del sistema estatal de salud mental, según se informó durante la Segunda Sesión Ordinaria del órgano.

El programa es el primer entregable público del nuevo comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, nombrado por el gobernador Mauricio Kuri González el pasado 13 de marzo en sustitución de Adolfo Ríos Méndez.

Hasta la presentación, el gobierno estatal no había detallado las líneas estratégicas que seguiría Granados al frente del organismo. La dependencia no precisó cobertura proyectada, presupuesto asignado ni meta de beneficiarios para el primer año de operación.

El esquema se suma a la regulación que prohíbe celulares en aulas de educación básica y media superior, vigente desde febrero de 2025 y conocida como Ley Kuri.

Mientras la prohibición opera en el entorno escolar, el nuevo programa interviene fuera del aula, donde la dependencia identifica los efectos clínicos del uso compulsivo: aislamiento, ansiedad, dependencia conductual y afectaciones a la salud mental.

El plan se articula con seis líneas: prevención psicoeducativa en escuelas, detección temprana en planteles, atención psicológica especializada gratuita, capacitación a docentes y orientadores, acompañamiento a madres y padres, y medición de resultados.

La operación es coordinada por la Secretaría de Salud estatal, con participación de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro.

Cómo se conecta con la Ley Kuri y qué falta por definir

El secretario técnico del CECA, José Juan Piña Tasabia, planteó que las dependencias digitales constituyen una adicción conductual ligada al uso compulsivo de dispositivos, equiparable al tratamiento de otras adicciones que ya atienden los seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) en la entidad.

La integración del componente digital al modelo CECOSAMA no fue precisada en términos de carga adicional al personal psicológico existente.

¿Dónde se atenderán los casos?

La secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, indicó que las rutas terapéuticas se ofrecerán bajo el modelo estatal de salud mental, sin anunciar nuevas sedes ni ampliación de plantilla.

La titular de SEJUVE, Virginia Hernández Vázquez, confirmó que personal de su dependencia se integrará a los procesos de capacitación y prevención contemplados.

La presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, Liliana Márquez Morales, planteó que la prohibición del celular en aulas requiere acompañamiento clínico complementario: "Quitar el celular puede ser necesario, pero enseñarles qué hacer con lo que sienten cuando no lo tienen resulta ser indispensable", expuso durante la sesión.

El gobierno estatal busca posicionar la estrategia como el primer programa público integral de adicciones digitales del país, aunque no presentó comparativo con iniciativas similares en otras entidades.

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