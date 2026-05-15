San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. — Trece días han transcurrido sin rastro de Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, hombre de 30 años visto por última vez el sábado 2 de mayo en este municipio.
La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro activó la cédula oficial para localizarlo y la familia mantiene su llamado público a difundir la descripción del joven. Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 442 394 4781 o al servicio de emergencias 911.
De acuerdo con la cédula oficial, Guillermo Sánchez mide 1.80 metros de estatura, pesa 110 kilos y es de complexión robusta. Tiene cabello castaño corto y un poco rizado, ojos color miel, además de barba y bigote.
Al momento de su desaparición vestía bota vaquera café, pantalón de mezclilla azul y playera color naranja de la marca Aeropostale. Como señas particulares presenta un lunar en la pierna derecha y otro visible en el rostro.
La activación de la cédula se ejecuta en coordinación con la Fiscalía General del Estado y las dependencias incorporadas a la Red CONECTAR, mecanismo estatal firmado en marzo de 2026 que articula a más de 100 instituciones aliadas y un potencial alcance de 36 mil empresas para amplificar la difusión de fichas y protocolos de personas no localizadas en la entidad.
El caso se suma a una secuencia de búsquedas activadas en San Juan del Río durante los últimos meses. En octubre de 2025 una familia solicitó apoyo ciudadano para localizar a un padre e hijo desaparecidos en avenida de los Patos, y a finales de abril de 2026 la Fiscalía activó el Protocolo Alba por una joven de 24 años no localizada en el vecino municipio de El Marqués.
El crecimiento de las desapariciones se inscribe en un fenómeno nacional que el colectivo Desaparecidos Justicia A.C., a través de su presidenta Brenda Ivonne Rangel Ortiz, ha denunciado al rebasar 134 mil 700 casos acumulados en el país, 7 mil 500 fosas clandestinas y al menos 14 mil restos óseos sin identificar, según cifras citadas por el organismo.
La cédula de búsqueda permanece vigente mientras avanzan las diligencias para localizar a Guillermo Sánchez. La familia y autoridades llaman a difundir la información en la región y reiteran el teléfono 442 394 4781 para reportar cualquier dato, por mínimo que parezca.