Buscan a Guillermo Sánchez tras 13 días sin rastro en San Juan del Río

Comisión Local de Búsqueda activó la cédula oficial; familia mantiene difusión y reporta al teléfono 442 394 4781

Ficha de búsqueda de Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, hombre de 30 años desaparecido desde el 2 de mayo en San Juan del Río, Querétaro.

Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, de 30 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 2 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. —Trece días han transcurrido sin rastro de Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, hombre de 30 años visto por última vez el sábado 2 de mayo en este municipio.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro activó la cédula oficial para localizarlo y la familia mantiene su llamado público a difundir la descripción del joven.

Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 442 394 4781 o al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con la cédula oficial, Guillermo Sánchez mide 1.80 metros de estatura, pesa 110 kilos y es de complexión robusta. Tiene cabello castaño corto y un poco rizado, ojos color miel, además de barba y bigote.

Al momento de su desaparición vestía bota vaquera café, pantalón de mezclilla azul y playera color naranja de la marca Aeropostale. Como señas particulares presenta un lunar en la pierna derecha y otro visible en el rostro.

La activación de la cédula se ejecuta en coordinación con la Fiscalía General del Estado y las dependencias incorporadas a la Red CONECTAR, mecanismo estatal firmado en marzo de 2026 que articula a más de 100 instituciones aliadas y un potencial alcance de 36 mil empresas para amplificar la difusión de fichas y protocolos de personas no localizadas en la entidad.

El caso se suma a una secuencia de búsquedas activadas en San Juan del Río durante los últimos meses.

En octubre de 2025 una familia solicitó apoyo ciudadano para localizar a un padre e hijo desaparecidos en avenida de los Patos, y a finales de abril de 2026 la Fiscalía activó el Protocolo Alba por una joven de 24 años no localizada en el vecino municipio de El Marqués.

El crecimiento de las desapariciones se inscribe en un fenómeno nacional que el colectivo Desaparecidos Justicia A.C., a través de su presidenta Brenda Ivonne Rangel Ortiz, ha denunciado al rebasar 134 mil 700 casos acumulados en el país, 7 mil 500 fosas clandestinas y al menos 14 mil restos óseos sin identificar, según cifras citadas por el organismo.

La cédula de búsqueda permanece vigente mientras avanzan las diligencias para localizar a Guillermo Sánchez. La familia y autoridades llaman a difundir la información en la región y reiteran el teléfono 442 394 4781 para reportar cualquier dato, por mínimo que parezca.

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