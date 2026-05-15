Tractores y shitases piden lluvias a San Isidro en San Juan del Río

San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. —Tractores adornados con flores, jinetes a caballo y bailarines de moros y cristianos recorrieron este jueves el centro de San Juan del Río para honrar a San Isidro Labrador, patrono de campesinos y ganaderos.

El cortejo arrancó en el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista, avanzó por la calle Hidalgo hasta Pablo Cabrera y concluyó en la Plaza del Barrio San Isidro, donde cientos de habitantes acompañaron una tradición que cada año pide buenas lluvias para el ciclo agrícola y protección para el ganado de la región.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las fiestas patronales del Barrio San Isidro arrancaron el miércoles 13 de mayo y se extenderán hasta el 24 del mismo mes. El programa contempla actividades religiosas, deportivas y culturales en uno de los asentamientos más antiguos de los 495 años de historia del municipio, donde un mural reciente retrata a los propios protagonistas de la fiesta.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La víspera del 15 de mayo, día litúrgico de San Isidro Labrador, reúne tradicionalmente a comunidades como Ojo de Agua, Banthí, Nuevo San Isidro y el Barrio de la Cruz, que aportan sus cuadros de danza al desfile.

Los shitases fueron una de las figuras más vistosas del recorrido. Bajan cada mayo desde comunidades vecinas, ataviados con máscaras y disfraces que en la memoria colectiva del barrio representan el cruce entre lo bueno y lo malo.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La cabalgata sumó jinetes y un convoy de animales del campo —chivas, borregas, caballos y vacas— que acompañó a las máquinas de labranza, en un ritual que convive en el calendario sanjuanense con otras tradiciones religiosas ancladas en las parroquias del municipio.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El desfile cumple una función concreta para el sector primario sanjuanense. Agricultores piden una temporada de lluvia favorable y ganaderos buscan que sus animales crezcan sanos y libres de robos, sentido devocional que el barrio atribuye al santo desde hace generaciones.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La fiesta se inscribe en un calendario cultural que en marzo reunió al Encuentro de Culturas Populares y suma cada año a barrios fundacionales, comunidades originarias y población mestiza del municipio.

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El Barrio San Isidro figura entre los seis asentamientos fundacionales del municipio queretano que celebrará este año su 495 aniversario el 24 de junio. La celebración patronal continúa hoy con misa solemne en el atrio del barrio, sigue con concursos deportivos en el jardín principal y cerrará el 24 de mayo con un desfile de vehículos clásicos y modificados.