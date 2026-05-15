Tractores y shitases piden lluvias a San Isidro en San Juan del Río

Agricultores y ganaderos del Barrio San Isidro desfilan con tractores y shitases para pedir lluvias.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del Río, Querétaro

Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. —Tractores adornados con flores, jinetes a caballo y bailarines de moros y cristianos recorrieron este jueves el centro de San Juan del Río para honrar a San Isidro Labrador, patrono de campesinos y ganaderos.

El cortejo arrancó en el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista, avanzó por la calle Hidalgo hasta Pablo Cabrera y concluyó en la Plaza del Barrio San Isidro, donde cientos de habitantes acompañaron una tradición que cada año pide buenas lluvias para el ciclo agrícola y protección para el ganado de la región.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las fiestas patronales del Barrio San Isidro arrancaron el miércoles 13 de mayo y se extenderán hasta el 24 del mismo mes. El programa contempla actividades religiosas, deportivas y culturales en uno de los asentamientos más antiguos de los 495 años de historia del municipio, donde un mural reciente retrata a los propios protagonistas de la fiesta.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La víspera del 15 de mayo, día litúrgico de San Isidro Labrador, reúne tradicionalmente a comunidades como Ojo de Agua, Banthí, Nuevo San Isidro y el Barrio de la Cruz, que aportan sus cuadros de danza al desfile.

Los shitases fueron una de las figuras más vistosas del recorrido. Bajan cada mayo desde comunidades vecinas, ataviados con máscaras y disfraces que en la memoria colectiva del barrio representan el cruce entre lo bueno y lo malo.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La cabalgata sumó jinetes y un convoy de animales del campo —chivas, borregas, caballos y vacas— que acompañó a las máquinas de labranza, en un ritual que convive en el calendario sanjuanense con otras tradiciones religiosas ancladas en las parroquias del municipio.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El desfile cumple una función concreta para el sector primario sanjuanense. Agricultores piden una temporada de lluvia favorable y ganaderos buscan que sus animales crezcan sanos y libres de robos, sentido devocional que el barrio atribuye al santo desde hace generaciones.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La fiesta se inscribe en un calendario cultural que en marzo reunió al Encuentro de Culturas Populares y suma cada año a barrios fundacionales, comunidades originarias y población mestiza del municipio.

Desfile de tractores y shitases en honor a San Isidro Labrador en el Barrio San Isidro de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Tractores decorados con flores y mantas avanzan por la calle Hidalgo durante la víspera del día de San Isidro Labrador en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El Barrio San Isidro figura entre los seis asentamientos fundacionales del municipio queretano que celebrará este año su 495 aniversario el 24 de junio. La celebración patronal continúa hoy con misa solemne en el atrio del barrio, sigue con concursos deportivos en el jardín principal y cerrará el 24 de mayo con un desfile de vehículos clásicos y modificados.

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