Palmas y procesiones abren la Semana Santa en San Juan del Río

Feligreses acuden desde temprana hora a la bendición de ramos que marca el inicio de la Semana Mayor.

Feligreses con palmas tejidas durante la bendición del Domingo de Ramos 2026 en San Juan del Río Querétaro

El párroco Jorge Hernández Nieto bendice los ramos en la parroquia de San Juan Bautista, la más antigua de la ciudad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de marzo de 2026. —Con palmas tejidas en las manos y filas que rebasaron los atrios desde antes de las ocho de la mañana, miles de feligreses de San Juan del Río abrieron este domingo la Semana Santa 2026 con la tradicional bendición de ramos.

Las 14 iglesias del municipio programaron celebraciones litúrgicas que dan inicio a una semana de procesiones, visitas a los siete altares y representaciones del viacrucis en al menos 13 comunidades rurales.

La parroquia de San Juan Bautista, la más antigua de la ciudad, ubicada en la Plaza de la Independencia, fue el epicentro de la jornada. El párroco Jorge Hernández Nieto ofició la misa principal y roció agua bendita sobre los ramos que los asistentes portaban —desde las clásicas palmas blancas trenzadas con figuras religiosas hasta ramas de laurel y olivo adquiridas en los puestos que desde la víspera se instalaron en las calles aledañas al centro histórico de San Juan del Río.

El rito reproduce, según la liturgia católica, la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando la multitud lo recibió agitando palmas como señal de reconocimiento.

No fue la única sede con afluencia notable. Templos como el Sacromonte y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ambos en proceso de rehabilitación, recibieron a decenas de familias que aprovecharon el inicio del receso escolar para participar en los actos religiosos.

La Secretaría de Educación Pública estableció el periodo vacacional del 30 de marzo al 10 de abril, aunque en la práctica el descanso comenzó desde el viernes 27 por la sesión de Consejo Técnico Escolar, lo que adelantó la llegada de visitantes al municipio.

Palmas benditas y su destino tras el Domingo de Ramos en Querétaro

La costumbre en hogares sanjuanenses es colocar las palmas bendecidas detrás de la puerta principal o junto a imágenes religiosas. Permanecerán ahí durante todo el año.

Las que sobrevivan en buen estado serán quemadas antes del próximo Miércoles de Ceniza para producir la ceniza que los sacerdotes impondrán en la frente de los fieles al inicio de la Cuaresma de 2027, cerrando así un ciclo litúrgico que conecta un año con otro.

El operativo de Semana Santa en San Juan del Río contempla vigilancia especial en los eventos religiosos de mayor concentración. Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó la semana pasada que dos puestos de mando operarán durante el periodo: uno sobre la avenida Juárez, a la altura del Puente de la Historia, y otro en la entrada a San Pedro Ahuacatlán. La coordinación incluye a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

¿Qué sigue después del Domingo de Ramos en San Juan del Río?

El Jueves Santo, 2 de abril, los sanjuanenses mantendrán viva la Visita de los Siete Altares, recorrido nocturno por los templos del centro que cada año transforma la calle 2 de Abril en un corredor de devoción donde vecinos ofrecen alimentos a los participantes.

El Viernes Santo concentrará la atención en la comunidad de El Valle, sede del viacrucis más multitudinario del municipio, que atrae a miles de personas de distintos puntos de Querétaro y estados vecinos. Las autoridades municipales estiman una derrama económica de 130 millones de pesos durante todo el periodo vacacional, con ocupación hotelera proyectada por encima del 70% en las cerca de mil 800 habitaciones disponibles.

tradiciones y costumbres religion domingo de ramos

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