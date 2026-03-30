San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — Un proyecto de prácticas sustentables desarrollado en la Secundaria General Roberto Ruiz Obregón llevó a esta escuela sanjuanense a representar a Querétaro en un conversatorio regional donde participaron planteles de Puebla, Nayarit y la Ciudad de México.
La iniciativa, denominada "Ecotecnias en el entorno escolar", involucró a más de mil 20 estudiantes y docentes en actividades que van desde la captación de agua pluvial hasta la producción de hortalizas sin agroquímicos dentro del propio centro educativo.
El plantel, adscrito a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), instaló infraestructura para producción agrícola escolar y un sistema de captación de agua de lluvia con capacidad para almacenar hasta 10 mil litros destinados al riego de cultivos.
San Juan del Río ha impulsado en años recientes programas de vinculación entre dependencias municipales y centros educativos para acercar conocimientos agropecuarios a la población estudiantil, un antecedente que facilitó la colaboración interinstitucional en este caso.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio participó directamente en la capacitación de docentes y alumnos para la creación de huertos biointensivos.
Estudiantes aprendieron a elaborar fertilizante orgánico conocido como BIOL, a producir composta y a cultivar hortalizas, habilidades que después trasladaron a sus hogares.
Ecotecnias en San Juan del Río: participación escolar masiva
La organización del proyecto fue escalonada para garantizar que toda la comunidad escolar tuviera contacto con al menos una ecotecnia. Asignaturas como Biología, Física, Química, Formación Cívica y Ética, Historia y Artes se integraron al esquema, lo que permitió abordar la sustentabilidad desde múltiples disciplinas sin limitarla al área de ciencias naturales.
¿Qué impacto tuvo el proyecto fuera de la escuela?
Más allá del ámbito académico, la réplica de estas prácticas en los hogares de los estudiantes amplió el alcance del proyecto hacia la comunidad. Familias de la zona adoptaron técnicas de compostaje y cultivo libre de químicos, según reportó el plantel durante el conversatorio.
La selección de la Roberto Ruiz Obregón para el foro regional abre la posibilidad de que el modelo se adopte en otras secundarias de Querétaro interesadas en integrar ciencia, tecnología y cuidado ambiental en su currícula.