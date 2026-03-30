Secundaria de San Juan del Río representa a Querétaro en foro regional de ecotecnias

Estudiantes de la Roberto Ruiz Obregón comparten experiencias sustentables con escuelas de tres estados y la Ciudad de México.

Estudiantes de secundaria Roberto Ruiz Obregón trabajan en huerto escolar con ecotecnias en San Juan del Río Querétaro

Alumnos de la Secundaria Roberto Ruiz Obregón durante actividades de cultivo en el huerto biointensivo del plantel en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — Un proyecto de prácticas sustentables desarrollado en la Secundaria General Roberto Ruiz Obregón llevó a esta escuela sanjuanense a representar a Querétaro en un conversatorio regional donde participaron planteles de Puebla, Nayarit y la Ciudad de México.

La iniciativa, denominada "Ecotecnias en el entorno escolar", involucró a más de mil 20 estudiantes y docentes en actividades que van desde la captación de agua pluvial hasta la producción de hortalizas sin agroquímicos dentro del propio centro educativo.

El plantel, adscrito a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), instaló infraestructura para producción agrícola escolar y un sistema de captación de agua de lluvia con capacidad para almacenar hasta 10 mil litros destinados al riego de cultivos.

San Juan del Río ha impulsado en años recientes programas de vinculación entre dependencias municipales y centros educativos para acercar conocimientos agropecuarios a la población estudiantil, un antecedente que facilitó la colaboración interinstitucional en este caso.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio participó directamente en la capacitación de docentes y alumnos para la creación de huertos biointensivos.

Estudiantes aprendieron a elaborar fertilizante orgánico conocido como BIOL, a producir composta y a cultivar hortalizas, habilidades que después trasladaron a sus hogares.

Ecotecnias en San Juan del Río: participación escolar masiva

La organización del proyecto fue escalonada para garantizar que toda la comunidad escolar tuviera contacto con al menos una ecotecnia. Asignaturas como Biología, Física, Química, Formación Cívica y Ética, Historia y Artes se integraron al esquema, lo que permitió abordar la sustentabilidad desde múltiples disciplinas sin limitarla al área de ciencias naturales.

¿Qué impacto tuvo el proyecto fuera de la escuela?

Más allá del ámbito académico, la réplica de estas prácticas en los hogares de los estudiantes amplió el alcance del proyecto hacia la comunidad. Familias de la zona adoptaron técnicas de compostaje y cultivo libre de químicos, según reportó el plantel durante el conversatorio.

La selección de la Roberto Ruiz Obregón para el foro regional abre la posibilidad de que el modelo se adopte en otras secundarias de Querétaro interesadas en integrar ciencia, tecnología y cuidado ambiental en su currícula.

gobierno educacion medio ambiente

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