10,637 adultos mayores reciben apoyos del SMDIF en Querétaro

Tres padrones distintos reciben canastas básicas; SMDIF no precisó el monto invertido en el bimestre.

Adriana Olvera de Macías entrega apoyos alimentarios a adultos mayores del padrón SMDIF en Querétaro

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del SMDIF Querétaro, durante la entrega bimestral de apoyos alimentarios a adultos mayores en 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Diez mil 637 personas adultas mayores recibieron apoyos alimentarios del Sistema Municipal DIF de Querétaro durante el primer bimestre de 2026, distribuidos en tres padrones distintos del programa, informó la dependencia que preside Adriana Olvera de Macías.

Las entregas se concentraron en 506 beneficiarios del padrón Riesgo Funcional, 2 mil 610 inscritos en Comer bien, vivir mejor y 7 mil 521 integrantes de grupos independientes. El SMDIF no precisó el monto total invertido en el bimestre ni cuántas raciones representan las entregas frente a la meta anual.

El reporte se conoce a casi dos meses del 40 aniversario del organismo, cuando la presidenta del Patronato informó que las brigadas Abrazando Corazones habían entregado 8 mil apoyos alimentarios directamente en hogares de adultos mayores en situación de vulnerabilidad durante el bimestre previo.


Adriana Olvera de Mac\u00edas entrega apoyos alimentarios a adultos mayores del padr\u00f3n SMDIF en Quer\u00e9taro El SMDIF Querétaro distribuyó canastas básicas no perecederas entre beneficiarios del padrón Riesgo Funcional y del programa Comer bien, vivir mejor. rotativo.com.mx

Las métricas no son directamente equivalentes: el corte actual contabiliza beneficiarios inscritos en padrón, mientras que aquellas brigadas reportaron apoyos entregados puerta a puerta.

La dependencia tampoco ha hecho público un comparativo con el cierre del bimestre noviembre-diciembre 2024, cuando el padrón global del programa para adultos mayores rondaba los 12 mil beneficiarios según comunicados oficiales del propio DIF municipal.

El padrón mayoritario corresponde a los grupos independientes, con 7 mil 521 personas que reciben los productos a través de las redes de organización social del municipio. Comer bien, vivir mejor suma 2 mil 610 inscritos, mientras que Riesgo Funcional —orientado a adultos mayores con limitaciones de movilidad o autocuidado— concentra a 506 beneficiarios identificados por la dependencia.

Adriana Olvera de Mac\u00edas entrega apoyos alimentarios a adultos mayores del padr\u00f3n SMDIF en Quer\u00e9taro El SMDIF Querétaro distribuyó canastas básicas no perecederas entre beneficiarios del padrón Riesgo Funcional y del programa Comer bien, vivir mejor. rotativo.com.mx

Adriana Olvera de Macías sostuvo que el programa busca atender de manera puntual las necesidades básicas de quienes más lo requieren. La funcionaria asumió el cargo en la administración 2024-2027 que encabeza el presidente municipal Felifer Macías Olvera y ha mantenido continuidad en los esquemas alimentarios del DIF municipal, ahora bajo una dirección general que ocupa Gabriela Valencia García desde enero en relevo de Tania Ruíz Castro.

Grupos independientes concentran 7 mil 521 beneficiarios

Cada apoyo incluye productos no perecederos de la canasta básica seleccionados por su valor nutritivo y facilidad de manejo, según la descripción institucional. El SMDIF no detalló las marcas, cantidades específicas ni el valor monetario de cada paquete entregado, datos que tampoco aparecen en los reportes públicos de la dependencia.

Adriana Olvera de Mac\u00edas entrega apoyos alimentarios a adultos mayores del padr\u00f3n SMDIF en Quer\u00e9taro El SMDIF Querétaro distribuyó canastas básicas no perecederas entre beneficiarios del padrón Riesgo Funcional y del programa Comer bien, vivir mejor. rotativo.com.mx

¿Qué incluye el apoyo alimentario del SMDIF Querétaro?

El paquete oficial se describe como productos de la canasta básica con alto valor nutritivo, fácil manejo y no perecederos, adaptados a las necesidades de salud de los adultos mayores. El contenido específico —arroz, frijol, aceite, atún u otros artículos— no se detalla en el reporte bimestral, a diferencia del programa estatal Contigo en tu Mesa de la Secretaría de Desarrollo Social, que sí especifica composición de su despensa.

El padrón se enmarca en la red municipal de asistencia que en marzo formalizó convenios con 73 organizaciones de la sociedad civil para atender a más de 14 mil beneficiarios mensuales en discapacidad, adicciones y atención al adulto mayor.

gobiernoapoyos socialesdif municipal (smdif)

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