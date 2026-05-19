Cortar tu rosa y comer mole de rosas: El Organal abre los invernaderos al público

San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Cortar una rosa en pleno invernadero, llevársela a casa y luego comer mole de rosas hecho por una vecina de la comunidad. Esa experiencia, hasta ahora reservada a los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo que llegan en dos camiones al año, se abrirá al público general en El Organal, anunció Ismael Martínez, representante de los floricultores.

El modelo incluye recorrido por las naves productivas, demostración del corte por parte de los trabajadores, posibilidad de armar un ramo básico con asesoría del productor y degustación de cocina tradicional en casas particulares de la comunidad.

La apertura del turismo rural florícola se suma a la oferta del Festival de las Rosas del próximo domingo 24 de mayo y busca convertir los invernaderos en una fuente de ingresos paralela durante todo el año, no solo en fechas pico como el 10 de mayo o el 14 de febrero.

Paulino Moreno Paz, coordinador del programa Festivaleando, explicó que la lógica del festival va más allá del fin de semana: durante el evento se entregan los datos de contacto de cada floricultor a directores de empresas, preparatorias y universidades, con la idea de que estos clientes contraten arreglos durante todo el año.

El mole de rosas no es invento reciente.

Surgió de un curso impartido en años pasados por la cocinera Marcia Solórzano y se quedó arraigado en la comunidad. El Organal lo recupera ahora como platillo distintivo en la oferta turística, junto con el agua de rosas y la cocina tradicional de las familias que durante el festival operan el pabellón gastronómico con carnitas, barbacoa, dobladitas y pancita.

El Organal proyecta convertirse en destino florícola del Bajío

La comunidad ya acumula experiencia previa en capacitación. En la primera edición del festival, 20 familias tomaron cursos del ICATEQ para elaborar arreglos florales con valor agregado y posteriormente decoraron la nave principal de exposición.

Esa generación se mantiene activa con ventas durante todo el año a partir de los contactos generados en el evento de agosto de 2025, que dejó una derrama de 700 mil pesos.

El representante de los floricultores señaló que El Organal se consolida como referente nacional en producción de rosa, con alrededor de 6 mil habitantes de los cuales una proporción mayoritaria depende directa o indirectamente de la cadena de la flor. La siguiente fase es construir un circuito de turismo experiencial que combine campo, cocina y artesanía.

¿Cómo se inscribe alguien a un recorrido por los invernaderos?

El recorrido típico, según describió Martínez durante la conferencia que encabezó el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, contempla acceso a la nave productiva, demostración del corte de rosa por parte de los propios trabajadores y la flor lista para llevarse.

La fase ampliada proyecta agregar talleres breves de arreglos florales básicos para que el visitante construya su propio ramo y degustación de cocina tradicional en casas de la comunidad. El canal formal de inscripción y costos se definirá tras el festival del 24 de mayo.