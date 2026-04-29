Cabildo de SJR aprueba regularización de 30 familias y descuento en multas de tránsito

El pleno encabezado por Cabrera Valencia avaló seis dictámenes de Desarrollo Urbano y Hacienda, incluido un cambio clave para destrabar la nueva secundaria en La Paz Segunda Sección.

Sesión ordinaria de cabildo en San Juan del Río del 29 de abril de 2026 encabezada por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, donde se aprobó la regularización de dos asentamientos y descuento en multas de tránsito

El alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia encabezó la sesión ordinaria de cabildo del 29 de abril de 2026 en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 29 de abril de 2026. —Treinta familias de dos colonias del municipio obtuvieron este miércoles luz verde para regularizar los terrenos que habitan, luego de que el Cabildo de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, aprobó los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología que incorporan sus asentamientos al programa "Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan".

El primer polígono beneficiado fue "La Loma P-836", en Santa Cruz Nieto, con 16 familias; el segundo, "Los Álamos Santa Bárbara La Cueva", en Santa Bárbara La Cueva, con 14 familias más.

El mecanismo fue aprobado originalmente por el Ayuntamiento el once de noviembre de 2024 y la solicitud fue presentada por la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, maestra en Ingeniería Edith Álvarez Flores.

En el mismo pleno, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública sacó adelante un programa de descuento en multas e infracciones de tránsito: quienes liquiden su sanción dentro de los primeros diez días desde la emisión de la boleta quedarán exentos del monto total.

El cabildo avaló también las reglas de operación del esquema. En sesiones previas, el cabildo había aprobado exenciones similares para distintos conceptos fiscales del municipio.

La misma comisión resolvió dos exenciones de predial: una para el inmueble del Centro SICT Querétaro en Avenida Valentín Gómez Farías, propiedad federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por el ejercicio 2026; y otra para el sitio arqueológico "Cerro del Barrio de la Cruz", administrado por el Centro INAH Querétaro, por los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

El punto de mayor implicación educativa modificó un acuerdo del 13 de febrero pasado: el pleno sustituyó a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CNEBEQ) por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) como parte donataria del terreno donde se construirá una secundaria en la colonia La Paz Segunda Sección.

El cambio busca destrabar la edificación del plantel, necesaria ante el déficit de espacios educativos en la zona oriente del municipio.

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