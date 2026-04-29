San Juan del Río, Querétaro, 29 de abril de 2026. —Treinta familias de dos colonias del municipio obtuvieron este miércoles luz verde para regularizar los terrenos que habitan, luego de que el Cabildo de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, aprobó los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología que incorporan sus asentamientos al programa "Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan".
El primer polígono beneficiado fue "La Loma P-836", en Santa Cruz Nieto, con 16 familias; el segundo, "Los Álamos Santa Bárbara La Cueva", en Santa Bárbara La Cueva, con 14 familias más.
El mecanismo fue aprobado originalmente por el Ayuntamiento el once de noviembre de 2024 y la solicitud fue presentada por la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, maestra en Ingeniería Edith Álvarez Flores.
En el mismo pleno, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública sacó adelante un programa de descuento en multas e infracciones de tránsito: quienes liquiden su sanción dentro de los primeros diez días desde la emisión de la boleta quedarán exentos del monto total.
El cabildo avaló también las reglas de operación del esquema. En sesiones previas, el cabildo había aprobado exenciones similares para distintos conceptos fiscales del municipio.
La misma comisión resolvió dos exenciones de predial: una para el inmueble del Centro SICT Querétaro en Avenida Valentín Gómez Farías, propiedad federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por el ejercicio 2026; y otra para el sitio arqueológico "Cerro del Barrio de la Cruz", administrado por el Centro INAH Querétaro, por los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
El punto de mayor implicación educativa modificó un acuerdo del 13 de febrero pasado: el pleno sustituyó a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CNEBEQ) por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) como parte donataria del terreno donde se construirá una secundaria en la colonia La Paz Segunda Sección.
El cambio busca destrabar la edificación del plantel, necesaria ante el déficit de espacios educativos en la zona oriente del municipio.