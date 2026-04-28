Cae banda de robos a relojes y casas en San Juan del Río; POES detiene a tres

POES coordina con otras corporaciones la captura de presuntos integrantes de una banda que operaba en varias entidades.

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Elementos de la POES durante el Operativo A.R.M.A. en San Juan del Río, que derivó en la detención de tres presuntos integrantes de una banda delictiva.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — Tres personas fueron detenidas en San Juan del Río por su presunta participación en una banda dedicada al robo de relojes de alta gama y asaltos a casas habitación en varias entidades del país.

La captura ocurrió dentro del Operativo A.R.M.A., acción coordinada entre la Policía de Operaciones Especiales del Estado (POES) y otras corporaciones de seguridad.

La dependencia estatal señaló que la detención fue producto de trabajo de inteligencia policial y no de una intervención reactiva. El esquema que seguían los presuntos integrantes del grupo —especializado en el robo de relojes de alta gama— les había permitido operar en distintas entidades del país sin ser capturados hasta ahora, según informó la POES a través de sus canales institucionales.

La coordinación interinstitucional fue el elemento que finalmente permitió cerrar el cerco sobre el trío detenido en este municipio. Las circunstancias exactas de la detención —hora, colonia y corporaciones participantes— no fueron precisadas en el comunicado oficial.

El Operativo A.R.M.A. se inscribe en la línea de acciones de inteligencia táctica que la POES ha desplegado en San Juan del Río durante los últimos meses.

En diciembre de 2025, la corporación participó en 11 cateos que dejaron 10 detenidos en colonias del municipio, también con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; y en marzo de ese año, el operativo Sinergia en la zona de Paso de Mata arrojó cinco detenidos, siete armas y nueve vehículos asegurados.

Los tres presuntos integrantes de la banda quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará si existen elementos para vincularlos a proceso.

La POES no precisó si los detenidos cuentan con antecedentes en otras entidades ni si se localizaron relojes u objetos robados al momento de la captura.

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