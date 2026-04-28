San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — Tres personas fueron detenidas en San Juan del Río por su presunta participación en una banda dedicada al robo de relojes de alta gama y asaltos a casas habitación en varias entidades del país.
La captura ocurrió dentro del Operativo A.R.M.A., acción coordinada entre la Policía de Operaciones Especiales del Estado (POES) y otras corporaciones de seguridad.
La dependencia estatal señaló que la detención fue producto de trabajo de inteligencia policial y no de una intervención reactiva. El esquema que seguían los presuntos integrantes del grupo —especializado en el robo de relojes de alta gama— les había permitido operar en distintas entidades del país sin ser capturados hasta ahora, según informó la POES a través de sus canales institucionales.
La coordinación interinstitucional fue el elemento que finalmente permitió cerrar el cerco sobre el trío detenido en este municipio. Las circunstancias exactas de la detención —hora, colonia y corporaciones participantes— no fueron precisadas en el comunicado oficial.
El Operativo A.R.M.A. se inscribe en la línea de acciones de inteligencia táctica que la POES ha desplegado en San Juan del Río durante los últimos meses.
En diciembre de 2025, la corporación participó en 11 cateos que dejaron 10 detenidos en colonias del municipio, también con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; y en marzo de ese año, el operativo Sinergia en la zona de Paso de Mata arrojó cinco detenidos, siete armas y nueve vehículos asegurados.
Los tres presuntos integrantes de la banda quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará si existen elementos para vincularlos a proceso.
La POES no precisó si los detenidos cuentan con antecedentes en otras entidades ni si se localizaron relojes u objetos robados al momento de la captura.