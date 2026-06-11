Cabrera revisa la estrategia de paz en la Mesa de Coordinación sanjuanense

El presidente municipal dio seguimiento a las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en el municipio.

El alcalde Roberto Cabrera participa en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia participa en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de junio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia acudió a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde se revisó la estrategia y se dio seguimiento a las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno.

Bajo la premisa de trabajar por el municipio, el alcalde ubicó este tema como una tarea permanente de su gobierno. "La seguridad es fundamental para la tranquilidad de las familias sanjuanenses", expresó al referirse al trabajo diario de la administración.

La mesa es el espacio donde las autoridades municipales, estatales y federales coordinan la estrategia de la región, con la participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.

El alcalde Roberto Cabrera participa en la Mesa de Coordinaci\u00f3n para la Construcci\u00f3n de la Paz y la Seguridad de San Juan del R\u00edo. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia participa en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de San Juan del Río. rotativo.com.mx

San Juan del Río encabeza ese esquema regional, que opera como Mesa de Paz junto con Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo.

Las corporaciones de los tres niveles sostienen reuniones de coordinación permanentes para revisar la incidencia delictiva y los operativos.

Como parte de ese trabajo, el municipio instaló recientemente el primer Comité de Paz del estado en una de sus comunidades, bajo el esquema de participación ciudadana que impulsa la administración.

El gobierno municipal sostiene la coordinación con las corporaciones estatales y federales como eje de su política de seguridad, que Cabrera Valencia mantiene entre las prioridades de su gestión.

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