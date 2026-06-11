Cabrera revisa la estrategia de paz en la Mesa de Coordinación sanjuanense

San Juan del Río, 11 de junio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia acudió a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde se revisó la estrategia y se dio seguimiento a las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno.
Bajo la premisa de trabajar por el municipio, el alcalde ubicó este tema como una tarea permanente de su gobierno. "La seguridad es fundamental para la tranquilidad de las familias sanjuanenses", expresó al referirse al trabajo diario de la administración.
La mesa es el espacio donde las autoridades municipales, estatales y federales coordinan la estrategia de la región, con la participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia participa en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de San Juan del Río. rotativo.com.mx
San Juan del Río encabeza ese esquema regional, que opera como Mesa de Paz junto con Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo.
Las corporaciones de los tres niveles sostienen reuniones de coordinación permanentes para revisar la incidencia delictiva y los operativos.
Como parte de ese trabajo, el municipio instaló recientemente el primer Comité de Paz del estado en una de sus comunidades, bajo el esquema de participación ciudadana que impulsa la administración.
El gobierno municipal sostiene la coordinación con las corporaciones estatales y federales como eje de su política de seguridad, que Cabrera Valencia mantiene entre las prioridades de su gestión.