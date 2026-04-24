Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

El programa forma parte de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero pasado para llevar atención semanal a las 83 comunidades rurales del municipio. Con la jornada en Santa Bárbara La Cueva, la administración suma 17 ediciones desde que arrancó en Arcila durante la primera semana de febrero, lo que deja 66 comunidades aún por visitar antes de que la gestión concluya en septiembre de 2027.

Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

Las mesas de servicio reunieron al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Finanzas, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y la Coordinación Técnica de Desarrollo Económico. La cifra de atenciones se ubica por debajo de la edición 13 en El Granjeno, donde ocho dependencias brindaron más de 170, y de la edición 9 en Ojo de Agua, que cerró con 180 atenciones.

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Obras menores y donaciones complementan la jornada

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó tres reductores de velocidad, colocó dos señaléticas preventivas de cruce peatonal, dos de cruce escolar y dos de precaución, además de instalar la señalética del Centro de Salud comunitario y pintar dos pasos peatonales.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente entregó ropa de segunda mano y donó 30 árboles para reforestación local.

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Brigadas de Servicios Públicos Municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza de espacios públicos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplicó vacunación y desparasitación de ganado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios deportivos y entregó jitomate de manera gratuita a los habitantes.

La administración no precisó cuántos compromisos puntuales asumió este miércoles ni la fecha en que regresará a verificar su cumplimiento.

¿Qué seguimiento ha dado el municipio a las jornadas previas?

De las 17 comunidades visitadas hasta este miércoles, solo Arcila y Estancia de Bordos han tenido seguimiento documentado a los acuerdos cerrados durante el Sanjuanízate.

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En Arcila, el cumplimiento incluyó la siembra de 20 árboles, la donación de 20 ejemplares más a la Casa Ejidal, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud comunitario. En Estancia de Bordos, el alcalde regresó con una jornada de reforestación que sumó a 70 niñas y niños y más de 50 madres y padres de familia.

Santa Bárbara La Cueva no aparece por primera vez en la agenda municipal: la comunidad inauguró nuevas oficinas de subdelegación en noviembre de 2023 con donaciones del DIF, recibió equipamiento tecnológico bajo el programa Mitad tú, mitad yo en julio de ese mismo año, y en febrero de 2024 estrenó el camino de 817 mil pesos que la conecta con La Soledad y San Sebastián de las Barrancas.