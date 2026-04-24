San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Ciento diez atenciones ciudadanas, pintura de cuatro reductores de velocidad en zona escolar y la rehabilitación del polo de desarrollo local fueron parte de los trabajos que el gobierno municipal desplegó este viernes en La Mesa de San Antonio, durante la edición 18 del programa itinerante que la administración de Roberto Cabrera Valencia ejecuta en comunidades rurales.
Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx
La jornada es la séptima realizada en viernes dentro del esquema de trabajo que reúne al gabinete completo en una sola localidad.
La dinámica repite el formato empleado semanas atrás en Santa Rita, donde el programa sumó su cuarta edición en viernes con más de 50 atenciones y la rehabilitación de una cancha de basquetbol.
Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx
En La Mesa de San Antonio, las mesas de atención agruparon al Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y la Coordinación de Desarrollo Económico. Paralelamente operó una campaña de salud visual.
Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó cuatro reductores de velocidad en zona escolar, colocó dos señaléticas preventivas de cruce escolar y otras dos de precaución, además de instalar señalética de servicio en el Centro de Salud de la localidad. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente donó ropa de segunda mano y cerca de 30 árboles.
Personal de Obras Públicas pinta uno de los cuatro reductores de velocidad colocados en zona escolar de la comunidad rural. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, entregó jitomate a las familias asistentes, efectuó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en la primaria de la comunidad, registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo y rehabilitó el polo de desarrollo mediante aplicación de pintura.
Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con los líderes comunitarios en el que planteó que la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno permite obtener mejores resultados para las y los habitantes del municipio.
Personal de Obras Públicas pinta uno de los cuatro reductores de velocidad colocados en zona escolar de la comunidad rural. rotativo.com.mx
El esquema itinerante lleva siete viernes consecutivos recorriendo comunidades rurales. La edición previa, realizada en San Miguel Arcángel, también reportó más de 110 atenciones bajo el mismo formato.