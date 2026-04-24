Cabrera lleva servicios a La Mesa en San Antonio con 110 atenciones en San Juan del Río

El gabinete municipal instaló mesas y brigadas simultáneas en la comunidad rural.

Roberto Cabrera Valencia con líderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con líderes de La Mesa de San Antonio durante la edición 18 del programa itinerante.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Ciento diez atenciones ciudadanas, pintura de cuatro reductores de velocidad en zona escolar y la rehabilitación del polo de desarrollo local fueron parte de los trabajos que el gobierno municipal desplegó este viernes en La Mesa de San Antonio, durante la edición 18 del programa itinerante que la administración de Roberto Cabrera Valencia ejecuta en comunidades rurales.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx

La jornada es la séptima realizada en viernes dentro del esquema de trabajo que reúne al gabinete completo en una sola localidad.

La dinámica repite el formato empleado semanas atrás en Santa Rita, donde el programa sumó su cuarta edición en viernes con más de 50 atenciones y la rehabilitación de una cancha de basquetbol.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx

En La Mesa de San Antonio, las mesas de atención agruparon al Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y la Coordinación de Desarrollo Económico. Paralelamente operó una campaña de salud visual.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó cuatro reductores de velocidad en zona escolar, colocó dos señaléticas preventivas de cruce escolar y otras dos de precaución, además de instalar señalética de servicio en el Centro de Salud de la localidad. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente donó ropa de segunda mano y cerca de 30 árboles.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Personal de Obras Públicas pinta uno de los cuatro reductores de velocidad colocados en zona escolar de la comunidad rural. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, entregó jitomate a las familias asistentes, efectuó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en la primaria de la comunidad, registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo y rehabilitó el polo de desarrollo mediante aplicación de pintura.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Familias de La Mesa de San Antonio recibieron jitomate, árboles y servicios de diez dependencias municipales durante la jornada. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con los líderes comunitarios en el que planteó que la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno permite obtener mejores resultados para las y los habitantes del municipio.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios en La Mesa de San Antonio, San Juan del R\u00edo Personal de Obras Públicas pinta uno de los cuatro reductores de velocidad colocados en zona escolar de la comunidad rural. rotativo.com.mx

El esquema itinerante lleva siete viernes consecutivos recorriendo comunidades rurales. La edición previa, realizada en San Miguel Arcángel, también reportó más de 110 atenciones bajo el mismo formato.

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