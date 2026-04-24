México rompe récord con 8.17 millones de turistas internacionales en primer bimestre de 2026

Sheinbaum reporta crecimiento de 9.3% en visitantes internacionales durante el primer bimestre.

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina sobre récord turístico de México 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las cifras turísticas del primer bimestre durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 24, 2026
Mariana Torres García

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México, 24 de abril de 2026. — México alcanzó 8.17 millones de turistas internacionales en el primer bimestre de 2026, un récord histórico que representa un crecimiento de 6.5 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, según reportó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La llegada total de visitantes internacionales —que incluye turistas y excursionistas— sumó 16.9 millones, con un alza de 9.3 por ciento.

La derrama económica del bimestre ascendió a 6 mil 746 millones de dólares, detalló la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la misma conferencia.

Febrero se perfila como el punto más alto de la serie: con 3.88 millones de turistas internacionales, se convirtió en el mejor mes de los últimos 20 años, y su derrama de 3 mil 268 millones de dólares también marca hito en dos décadas.

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina sobre r\u00e9cord tur\u00edstico de M\u00e9xico 2026 La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló la derrama económica de 6 mil 746 millones de dólares alcanzada en enero y febrero. rotativo.com.mx

Sheinbaum atribuyó el crecimiento a la percepción internacional sobre el país, a su grandeza cultural y al incremento de visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Colombia.

El Tren Maya transportó 22 mil 821 pasajeros en el bimestre, un alza de 41 por ciento respecto a 2025. Al corte de Semana Santa, el sistema movilizó más de 10 mil viajeros en dos días, como parte del mismo periodo vacacional que cerró con 7.82 millones de visitantes en todo el país y una derrama de 30 mil 740 millones de pesos.

La ocupación hotelera nacional durante la temporada fue del 74 por ciento, con más de 2.2 millones de personas presentes en la Pasión de Cristo de Iztapalapa, según las cifras oficiales presentadas.

En el corredor Querétaro, la dinámica nacional coincidió con cifras locales significativas. San Juan del Río proyectó una derrama de 130 millones de pesos durante Semana Santa con ocupación superior al 70 por ciento en sus cerca de mil 800 habitaciones, mientras que el Parque Bicentenario cerró la temporada con 28 mil visitantes en Santa Rosa Jáuregui, un alza de 12 por ciento respecto al año previo.

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina sobre r\u00e9cord tur\u00edstico de M\u00e9xico 2026 El Tren Maya transportó 22 mil 821 pasajeros durante el primer bimestre del año, un alza de 41 por ciento respecto a 2025. rotativo.com.mx

La capital queretana fue incluida por The New York Times en su lista de 52 destinos imperdibles para 2026 a inicios de año, reconocimiento que se tradujo en flujo turístico sostenido durante el primer cuatrimestre.

Rodríguez Zamora también reportó la llegada de 2.33 millones de pasajeros en cruceros con derrama de 203.2 millones de dólares, 31 millones de pasajeros en aeropuertos del país y 16.6 millones de turistas nacionales hospedados en cuartos de hotel.

Los visitantes a museos crecieron 16.2 por ciento con 2.19 millones de ingresos registrados. Sheinbaum cerró la presentación con la frase que usó como eje del mensaje: "México está de moda". El gobierno federal no detalló el desglose de la derrama por estado ni la proyección turística para el segundo bimestre.

gobierno claudia sheinbaum turismo mexico

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