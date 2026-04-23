Fiscalía investigará al conductor y a Amealcenses por accidente en Amealco

El gobernador adelantó que las indagatorias deslindarán responsabilidades de la empresa propietaria.

Mauricio Kuri anuncia investigación de la Fiscalía de Querétaro por accidente de Amealcenses en Amealco

El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro investigará al conductor del autobús y a la empresa Autotransportes Amealcenses como parte de la carpeta abierta por el accidente que dejó nueve personas muertas en la carretera estatal 310, a la altura de Amealco.

Mauricio Kuri anuncia investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro por accidente de Amealcenses en Amealco El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González confirmó este miércoles que las indagatorias incluirán un análisis técnico de la unidad siniestrada y buscarán deslindar responsabilidades corporativas, un día después de que el camión se estrellara contra un árbol en el kilómetro 8 del tramo La Muralla-San Juan del Río.

Mauricio Kuri anuncia investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro por accidente de Amealcenses en Amealco El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx

El mandatario estatal detalló que la carpeta contempla dos líneas paralelas: el desempeño del operador y el estado mecánico del autobús al momento del percance.

Kuri adelantó que dialogó con algunos sobrevivientes, quienes coincidieron en que la unidad aparentemente no circulaba de manera imprudente, aunque recalcó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado establecer las causas oficiales del siniestro.

Mauricio Kuri anuncia investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro por accidente de Amealcenses en Amealco El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx

El saldo confirmado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas es de nueve fallecidos, tres heridos graves y al menos 24 lesionados, una cifra que permanece en consolidación porque varios ocupantes abandonaron el sitio por sus propios medios antes de recibir atención médica.

La mayoría de los pasajeros eran trabajadores originarios de comunidades indígenas de Amealco que se trasladaban a sus empleos en San Juan del Río, según la cobertura del luto en San Ildefonso y la región Muralla publicada por este medio.

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Kuri González informó que el Secretario de Gobierno sostuvo un primer acercamiento con los familiares de las víctimas para brindar apoyos dentro del marco institucional.

El gobernador lamentó la tragedia y adelantó que su administración mantendrá acompañamiento durante el proceso. La empresa Amealcenses emitió el mismo miércoles un comunicado de condolencias sin pronunciarse sobre la situación laboral del conductor ni sobre las versiones que en el sitio apuntaron a falta de precaución y exceso de velocidad.

Mauricio Kuri anuncia investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro por accidente de Amealcenses en Amealco El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx

Un punto que el gobernador subrayó durante su pronunciamiento es que los permisos de operación de Autotransportes Amealcenses dependen de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, no del gobierno estatal.

Esa distinción resulta relevante porque acota la competencia local a la investigación penal del hecho concreto, mientras la eventual revisión administrativa de los permisos queda en manos federales.

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Kuri no precisó si su administración solicitará a la SICT una revisión formal de las condiciones operativas de la empresa.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente con los peritajes mecánicos, el parte de Protección Civil y los testimonios de los sobrevivientes.

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