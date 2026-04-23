Querétaro, 23 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro investigará al conductor del autobús y a la empresa Autotransportes Amealcenses como parte de la carpeta abierta por el accidente que dejó nueve personas muertas en la carretera estatal 310, a la altura de Amealco.
El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx
El gobernador Mauricio Kuri González confirmó este miércoles que las indagatorias incluirán un análisis técnico de la unidad siniestrada y buscarán deslindar responsabilidades corporativas, un día después de que el camión se estrellara contra un árbol en el kilómetro 8 del tramo La Muralla-San Juan del Río.
El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx
El mandatario estatal detalló que la carpeta contempla dos líneas paralelas: el desempeño del operador y el estado mecánico del autobús al momento del percance.
Kuri adelantó que dialogó con algunos sobrevivientes, quienes coincidieron en que la unidad aparentemente no circulaba de manera imprudente, aunque recalcó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado establecer las causas oficiales del siniestro.
El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx
El saldo confirmado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas es de nueve fallecidos, tres heridos graves y al menos 24 lesionados, una cifra que permanece en consolidación porque varios ocupantes abandonaron el sitio por sus propios medios antes de recibir atención médica.
La mayoría de los pasajeros eran trabajadores originarios de comunidades indígenas de Amealco que se trasladaban a sus empleos en San Juan del Río, según la cobertura del luto en San Ildefonso y la región Muralla publicada por este medio.
El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx
Kuri González informó que el Secretario de Gobierno sostuvo un primer acercamiento con los familiares de las víctimas para brindar apoyos dentro del marco institucional.
El gobernador lamentó la tragedia y adelantó que su administración mantendrá acompañamiento durante el proceso. La empresa Amealcenses emitió el mismo miércoles un comunicado de condolencias sin pronunciarse sobre la situación laboral del conductor ni sobre las versiones que en el sitio apuntaron a falta de precaución y exceso de velocidad.
El autobús siniestrado quedó destrozado en el kilómetro 8 de la carretera 310; peritos analizarán su estado mecánico. rotativo.com.mx
Un punto que el gobernador subrayó durante su pronunciamiento es que los permisos de operación de Autotransportes Amealcenses dependen de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, no del gobierno estatal.
Esa distinción resulta relevante porque acota la competencia local a la investigación penal del hecho concreto, mientras la eventual revisión administrativa de los permisos queda en manos federales.
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Kuri no precisó si su administración solicitará a la SICT una revisión formal de las condiciones operativas de la empresa.
El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente con los peritajes mecánicos, el parte de Protección Civil y los testimonios de los sobrevivientes.