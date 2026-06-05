Roberto Cabrera promete estacionamiento accesible y seguro para asistentes a la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- El gobierno municipal sanjuanense asumirá directamente la operación de los 4,300 cajones de estacionamiento del recinto ferial durante la Feria San Juan del Río 2026, con la promesa explícita de tarifa accesible y vigilancia permanente durante los doce días de la fiesta patronal.

La decisión rompe con el esquema de concesión a operadores externos que en la edición 2025 derivó en quejas ciudadanas por cobros de 150 pesos por vehículo sin garantías formales de seguridad ni vigilancia adecuada.

"Queremos que sea algo muy atractivo para la economía de nuestros sanjuaneses y de todas las personas que nos visitan", planteó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La tarifa definitiva se difundirá en los próximos días, una vez cerradas las negociaciones para un predio adicional de 1,500 cajones que complementa los 2,800 espacios ya confirmados al frente del Centro Expositor.

El operativo de seguridad para el área de estacionamiento se integrará al dispositivo conjunto de cinco corporaciones que resguardará los doce días del periodo ferial. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinará vigilancia perimetral con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales vecinas.

Filtros de alcoholímetro funcionarán los fines de semana en las inmediaciones del recinto, sobre la carretera 120 San Juan del Río-Xilitla.

El municipio sanjuanense asumirá directamente la operación de 4,300 cajones del recinto ferial durante la Feria 2026. Infografía Rotativo.

¿Habrá vigilancia para los autos durante la Feria San Juan del Río 2026?

El municipio confirmó vigilancia perimetral coordinada con las cinco corporaciones del operativo ferial, en respuesta directa a las quejas de la edición 2025 sobre el deslinde de responsabilidad que firmaban los asistentes al pagar el estacionamiento.

La administración municipal no ha precisado si el nuevo esquema incluye seguro de daños o cobertura formal para los vehículos, pero el secretario Ernesto Mora aseguró que el operativo tendrá presencia constante en las áreas de cajones, los accesos y los puntos de salida.

La capacidad vehicular del recinto coloca al espacio sanjuanense entre los más amplios del Bajío para eventos de gran convocatoria. El aforo proyectado de 250 mil asistentes durante los doce días requiere distribución estratégica de la afluencia, particularmente en las jornadas con conciertos del Teatro Expositor que encabezan Gloria Trevi, Tucanes de Tijuana y Pancho Barraza.

El asistente puede combinar estacionamiento del recinto con transporte público reforzado, taxis o plataformas digitales como Uber.

El esquema de servicio directo del municipio se inserta en la estrategia más amplia de la edición 2026 organizada sin operador externo, con presupuesto de 15 millones de pesos y una proyección de derrama económica de hasta siete millones de pesos diarios.

El recinto opera con cuatro días de acceso totalmente gratuito los lunes 22 y 29, martes 23 y miércoles 24 de junio, fechas en las que también el cobro de estacionamiento estará bajo revisión, según los detalles operativos que el patronato publicará antes del arranque.