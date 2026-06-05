Roberto Cabrera promete estacionamiento accesible y seguro para asistentes a la Feria San Juan del Río 2026

La administración municipal definirá tarifa, accesos y dispositivo de vigilancia antes del 18 de junio.

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El municipio sanjuanense asumirá directamente la operación de 4,300 cajones del recinto ferial durante la Feria 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- El gobierno municipal sanjuanense asumirá directamente la operación de los 4,300 cajones de estacionamiento del recinto ferial durante la Feria San Juan del Río 2026, con la promesa explícita de tarifa accesible y vigilancia permanente durante los doce días de la fiesta patronal.

La decisión rompe con el esquema de concesión a operadores externos que en la edición 2025 derivó en quejas ciudadanas por cobros de 150 pesos por vehículo sin garantías formales de seguridad ni vigilancia adecuada.

"Queremos que sea algo muy atractivo para la economía de nuestros sanjuaneses y de todas las personas que nos visitan", planteó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La tarifa definitiva se difundirá en los próximos días, una vez cerradas las negociaciones para un predio adicional de 1,500 cajones que complementa los 2,800 espacios ya confirmados al frente del Centro Expositor.

El operativo de seguridad para el área de estacionamiento se integrará al dispositivo conjunto de cinco corporaciones que resguardará los doce días del periodo ferial. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinará vigilancia perimetral con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales vecinas.

Filtros de alcoholímetro funcionarán los fines de semana en las inmediaciones del recinto, sobre la carretera 120 San Juan del Río-Xilitla.

Estacionamiento Feria San Juan del R\u00edo 2026 4,300 cajones operaci\u00f3n municipal tarifa accesible vigilancia El municipio sanjuanense asumirá directamente la operación de 4,300 cajones del recinto ferial durante la Feria 2026.Infografía Rotativo.

¿Habrá vigilancia para los autos durante la Feria San Juan del Río 2026?

El municipio confirmó vigilancia perimetral coordinada con las cinco corporaciones del operativo ferial, en respuesta directa a las quejas de la edición 2025 sobre el deslinde de responsabilidad que firmaban los asistentes al pagar el estacionamiento.

La administración municipal no ha precisado si el nuevo esquema incluye seguro de daños o cobertura formal para los vehículos, pero el secretario Ernesto Mora aseguró que el operativo tendrá presencia constante en las áreas de cajones, los accesos y los puntos de salida.

La capacidad vehicular del recinto coloca al espacio sanjuanense entre los más amplios del Bajío para eventos de gran convocatoria. El aforo proyectado de 250 mil asistentes durante los doce días requiere distribución estratégica de la afluencia, particularmente en las jornadas con conciertos del Teatro Expositor que encabezan Gloria Trevi, Tucanes de Tijuana y Pancho Barraza.

El asistente puede combinar estacionamiento del recinto con transporte público reforzado, taxis o plataformas digitales como Uber.

El esquema de servicio directo del municipio se inserta en la estrategia más amplia de la edición 2026 organizada sin operador externo, con presupuesto de 15 millones de pesos y una proyección de derrama económica de hasta siete millones de pesos diarios.

El recinto opera con cuatro días de acceso totalmente gratuito los lunes 22 y 29, martes 23 y miércoles 24 de junio, fechas en las que también el cobro de estacionamiento estará bajo revisión, según los detalles operativos que el patronato publicará antes del arranque.

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