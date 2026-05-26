San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. — Yuri abrirá la Feria San Juan del Río 2026 el viernes 19 de junio en el Jardín Independencia, Gloria Trevi llegará al Teatro del Pueblo el 26 y Edén Muñoz inaugurará el palenque con dos fechas consecutivas el 18 y 19 del mismo mes, según el programa de actividades que presentó este lunes el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La fiesta patronal correrá del 18 al 30 de junio con un aforo proyectado de 250 mil personas en el recinto ferial.

La cartelera musical se reparte en tres escenarios. En el palenque sin gallos que el municipio reconvirtió a escenario de conciertos se presentarán Los Alameños el 26 de junio, Marca Registrada el 27 y un artista sorpresa pendiente de confirmación.

El patronato anunció trece días de feria patronal con cartelera en palenque, Teatro del Pueblo y Jardín Independencia del 18 al 30 de junio. rotativo.com.mx

El Teatro del Pueblo, cuyo acceso queda incluido en el boleto del recinto, recibirá a Ronda Machetera el 18, Jorge Medina y Josi Cuen el 19, Cuisillos el 20, Los Tucanes de Tijuana el 21, Grupo Cañaveral el 25, Pancho Barraza el 27 y un cierre sorpresa el 28.

El acceso al recinto ferial costará 80 pesos entre 15:00 y 19:00 horas, y 150 pesos de 19:00 a 24:00 horas. El 22, 23, 24 y 29 de junio la entrada será gratuita. Quien compre boleto a palenque, corrida de toros o Cuernos Chuecos no pagará el acceso adicional.

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Yuri, Edith Márquez y Matute en el Jardín Independencia

Elque preside Cabrera Valencia instalará 17 juegos mecánicos espectaculares y familiares, además de 16 infantiles, todos sin costo adicional al boleto salvo dos atracciones específicas no detalladas.

El patronato anunció trece días de feria patronal con cartelera en palenque, Teatro del Pueblo y Jardín Independencia del 18 al 30 de junio. rotativo.com.mx

El Jardín Independencia concentrará las tres fechas de mayor convocatoria del calendario sanjuanense. Yuri encabezará la inauguración el viernes 19 de junio, Edith Márquez se presentará el miércoles 24 durante la celebración del día de San Juan, y el Grupo Matute clausurará la feria el 30.

La presentación de Cabrera Valencia se realizó en compañía de su esposa Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF, y de la reina ferial Viviana I, designada el 22 de mayo.

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El alcalde enmarcó la edición 2026 en cuatro pilares declarados: identidad sanjuanense, modernización, feria familiar y desarrollo económico.

"Estamos construyendo una edición especial rumbo a los 500 años de la fundación de San Juan del Río", planteó el munícipe, en referencia al medio milenio que el municipio cumplirá en 2031.

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El patronato no precisó el presupuesto total destinado a la organización ni el costo unitario de los boletos para palenque y corrida de toros.

¿Cuándo es la cabalgata y el desfile de la Feria San Juan del Río 2026?

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La Tradicional Cabalgata de la Amistad abrirá el calendario el 18 de junio, seguida del Medio Maratón el 20, el Desfile Alegórico y el Concurso de la Flor Más Bella del Campo el 21, la primera Charreada de Feria el 24, la coronación de la reina de los LIV Juegos Florales el 25, la ruta de cuatrimotos San Juanazo el 27, y la rodada biker La Paloma con la tradicional charreada el 28.

Cuernos Chuecos, el circuito de rodeo profesional, se realizará los domingos 21 y 28. La zona comercial ofertará 120 stands a 15 mil pesos cada uno y 30 espacios gastronómicos a 50 mil pesos, ambos sin intermediarios.